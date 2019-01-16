Американские биржевые площадки во вторник закрылись ростом на фоне планов Китая по дополнительным мерам стимулирования своей экономики. Так, власти Поднебесной в условиях торгового противостояния с США и замедления экономического роста в стране демонстрируют готовность оказать поддержку малому бизнесу путем дополнительного кредитования и снижения налогов.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,07%, закрывшись на отметке 2610,30 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,65%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,71%. Индекс развивающихся рынков MSCI поднялся на 1,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 2,71%.

Стартовавший сезон отчетов компаний пока не внушает оптимизма. Так, крупнейший по активам американский банк JPMorgan Chase, как и его коллега Citigroup, продемонстрировал довольно слабые показатели за счет падения доходов от торговли облигациями, в то время как доходы Wells Fargo упали во всех крупных подразделениях из-за снижения кредитования.

До конца текущей недели отчеты за четвертый квартал опубликуют Goldman Sachs и Bank of America. Основной же интригой для игроков остается дальнейшая динамика индекса S&P 500, который во вторник завершил торги над ключевым уровнем 2600 пунктов, что при закреплении бенчмарка над данным рубежом может создать предпосылки для продолжения роста вплоть до отметки 2800 п. Если же проба 2600 п. окажется ложной, то индикатор рискует начать снижение в район декабрьских минимумов.

Позитивная динамика на американских биржах вновь подтолкнула торговцев фьючерсными контрактами на Brent и WTI сменить вектор движения. Как результат, нефтяные котировки эталонного сорта Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,11%, закрывшись на отметке $60,57.

После закрытия торгов в США цена "черного золота" незначительно отреагировала на вышедшие данные от API, согласно которым запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0,56 миллиона баррелей, а запасы бензина увеличились на 5,99 миллиона баррелей.

Сегодня в 18.30 Мск игроки будут ждать основную статистику по запасам от Минэнерго США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ждут недельного снижения запасов нефти за океаном на 2,5 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,02%, закрывшись на отметке 2439,55 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе остаются неизменными и находятся на отметках 2420 и 2395 пунктов, основное сопротивление все так же расположено на 2450 пунктов.

Поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 114000 пунктов, при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов.

По итогам прошедших торгов российская валюта закрылась на отметке 66,96, прибавив 0,17% по отношению к американскому доллару.

Во вторник рубль ожидаемо слабо отреагировал на возобновление покупок валюты Минфином, продолжая шестую сессию подряд торговаться в диапазоне 66,5-67,5, лишь отчасти реагируя на динамику нефтяных цен, и возможное тестирование отметок 65-66 рублей за доллар будет зависеть от дальнейшей конъюнктуры на внешних и сырьевых площадках.