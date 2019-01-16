По итогам торгов 15 января индекс МосБиржи снизился на 0,02% до 2439,55 п., а РТС вырос на 0,08% до 1148,03 п. Утро на отечественной площадке начиналось в хорошем настроении, поскольку Китай решил усилить стимулирование экономики снижением налогов на бизнес. Однако радость эта была недолгой. Затем появилась статистика из Германии, которая показала рост ВВП на 1,5% в 2018 году по сравнению с 2,2% в 2017 году. Это самый медленный рост с 2013 года. Естественно, что бумаги «Газпрома» упали на 1,45%, реагируя на ухудшение перспектив роста экспорта. Согласно отчётности Сбербанка по РСБУ за 2018 год, прибыль выросла на 24,1% до 811,1 млрд рублей. Отчёт позволил обыкновенным акциям банка подрасти на 0,61%. Как минимум инвесторы могут рассчитывать на дивидендные выплаты в диапазоне 200-300 млрд рублей в зависимости от необходимости увеличения резервов банка в 2019 году. Бумаги «Мечел» подорожали на 1,96% на новостях о продлении контракта по поставке коксовой продукции турецким холдингом Kardemir. В лидерах дня также оказались бумаги «Магнит» с ростом на 3,42%, а среди аутсайдеров были бумаги «ММК», потерявшие 2,87%, и «РусАл», упавшие на 2,3%. Активность на рынке была средней. К финишу основной сессии объём сделок на основной секции Московской биржи составил 33,635 млрд рублей.

Сам же рубль смог достаточно безболезненно пережить старт закупок валюты в рамках бюджетного правила. Частично за это стоит благодарить нефть, которая поднялась выше $60 за баррель Brent, а также предстоящее размещение ОФЗ. Минфин планирует 16 января предложить инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 15 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года в объёме 15 млрд рублей. Судя по заявленным параметрам, Минфин немедленно после новогоднего перерыва решил протестировать рынок на предмет интереса к бумагам с более длительным сроком обращения. Меж тем зам. министра финансов С. Сторчак заявил, что ведомство не будет выполнять план заимствований любой ценой, так как не видит рисков невыполнения. То есть инвесторам предстоит сильно постараться, чтобы получить ОФЗ с желаемой доходностью, поскольку у Минфина нет непосредственной необходимости в размещениях при любой доходности, когда бюджет остаётся профицитным, а накопленные резервы уже позволяют чувствовать себя уверенно при любом внешнем негативе. К вечеру вторника доллар слабел на 0,17% до 66,96, а евро на 0,65% до 76,405.

Вечер на внешних рынках оказался весьма насыщенным. Фунт обнаружил себя в nock-down, но не в nock-out. Тереза Мэй проиграла голосование по проекту условий выхода из Евросоюза. За проект проголосовало лишь 202 депутата, а вот против него — 432 депутата. Лидер оппозиции Джереми Корбин намерен провести дебаты по выражению недоверия правительству Терезы Мэй, что будет обсуждаться уже в среду. Если кабинет министров не предложит другой вариант соглашения в течение трёх дней, то вероятность внеочередных выборов резко возрастёт. Однако вернёмся к делам американским.

Утром выступал президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари, который считает, что повышение ставки в 2018 году было лишним. Он также не находит оснований для дальнейшего ужесточения в текущем году, как по ситуации на рынке труда, так и по динамике инфляции. Однако он пока не голосует до 2020 года. В отличие от него, Эстер Джордж, которая возглавляет ФРБ Канзаса, продолжает голосовать. Более того, она считается последовательным «ястребом». Тем не менее в своём выступлении она отметила, что сейчас наступило неплохое время для паузы, чтобы ФРС смогла оценить ситуацию. Цены производителей США снизились за декабрь на 0,2%. А годовые темпы PPI остались на уровне 2,5%. Core PPI, который не учитывает цены на продовольствие и топливо, также сохранил темпы роста на уровне 2,8%. Наиболее негативным стало то, что индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в январе до 3,9 пунктов с 11,5 пунктов в декабре. Ожидалось, что индекс повысится до 12,0 пунктов. Наибольший вклад в рост американских индексов внесли бумаги IT и телекоммуникаций. Netflix Inc. (+6,52%) объявил о планах повышения цен для подписчиков в США на 13-18%. Банки продолжают серию слабых отчётов. На сей раз хуже ожиданий по выручке и прибыли отчитались J.P. Morgan (+0,73%) и Wells Fargo (-1,55%). По итогам дня DJIA поднялся на 0,65% до 24065,59 п., а S&P 500 повысился на 1,07% до 2610,30 п.

Настроения в Азии были менее оптимистичные. Укрепление иены давило на акции японских автомобилестроителей, а банковский сектор подвергся распродажам вслед за американскими коллегами. Дополнительным источником негатива стало заявление торгового представителя США Р. Лайтхейзера о том, что он не заметил какого-либо прогресса по структурным вопросам на переговорах США и Китая. В самом Китае индекс цен на жильё показал рост на 9,7% в декабре по сравнению с 9,3% в ноябре.

Нефть сохранила позитивную динамику. Ночью API сообщил, что на неделе, завершившейся 11 января, коммерческие запасы нефти в США сократились на 0,56 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 6,0 млн баррелей, а дистиллятов — на 3,2 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти на 0,25 млн баррелей, а также рост запасов бензина на 2,6 млн баррелей и дистиллятов на 0,9 млн баррелей. Минэнерго США прогнозирует, что в текущем году добыча в США повысится до 12,07 млн баррелей. А в 2020 году приблизится к уровню в 13,0 млн баррелей в сутки. Меж тем опрос Reuters показал, что цена барреля Brent в 2019 году составит в среднем $65.

Индекс доллара снижался на 0,02% до 95,528 п.

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

— в 12:15 мск — выступает управляющий Банка Англии М. Карни;

— в 12:30 мск — инфляция в Великобритании;

— в 16:30 мск — розничные продажи в США за декабрь;

— в 18:00 мск — индекс рынка жилья в США от NAHB;

— в 18:30 мск — отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов;

— в 22:00 мск — «Бежевая книга» ФРС.

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские рынки незначительно снижаются, но нефть удерживается в небольшом плюсе. Сырьевые валюты немного укрепляются, но у рубля есть и свои поводы для усиления позиций в виде первых в текущем году аукционов ОФЗ. Соответственно, на старте дня ждём нейтральной динамики от фондовых индексов и небольшое укрепление российской валюты.