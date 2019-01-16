Рубль укрепился в основных валютных парах к закрытию российского рынка во вторник и сегодня в ходе утренних торгов продолжает отыгрывать позиции. Пара USDRUB в моменте торгуется в районе 66.8, EURRUB – 76.2. Поддержку российской валюте в паре с евро вчера оказали опасения, высказанные Драги, о перспективах европейской экономики. Стоит также отметить, что вчерашнее возобновление валютных покупок Банком России в рамках бюджетного правила не повлияло на динамику рубля на валютном рынке.

Ранее мы уже отмечали, что не ожидаем давления на рубль вследствие возобновления покупок валюты российским регулятором. Сегодня внимание участников рынка будет направлено на аукционы ОФЗ, в ходе которых Минфин предложит государственные бумаги на 35,1 млрд. руб., это максимальный объем за 6 последних месяцев. Успешное проведение аукционов может поддержать рубль в основных валютных парах. Ориентирами по паре USDRUB остаются значения 66.5-67.5.