Ход вчерашних торгов полностью определялся двумя стратегически важными вещами — начавшимся сезоном отчетности и голосованием по Brexit в британском парламенте.

Первые отчеты пошли с понедельника, когда отчитался Citigroup (C, +4,16%). Отчетность от одной из ведущих банковских групп была воспринята инвесторами более чем позитивно. В итоге за два торговых дня капитализация Citi выросла более чем на 8%. Но, пожалуй, это станет исключением. Такая же по качеству отчетность от JPMorgan Chase (JPM, +0,73%) особого энтузиазма у инвесторов не вызвала и если бы не провал голосования по Брекзиту, который взбодрил мировые рынки, акции JPM наверняка завершили бы день в красной зоне, где и находились большую часть торгов. Отчетность еще одного банка Wells Fargo (WFC, —1,55%) в очередной раз подтвердила, что последний как был, так и остается слабым звеном в американской банковской сфере и улучшений пока никаких нет.

И все же первая отчетность явно вселила в души инвесторов надежду на то, что в рамках текущего сезона отчетности есть все шансы увидеть более сильные данные, чем ранее предполагали многие аналитики. И на этом фоне мы увидели вчера достаточно активные покупки в акциях ведущих технологических компаний и прежде всего в акциях FAANGовцев. Так, худшие из группы FAANG акции Apple (AAPL) выросли вчера более чем на 2%. Максимальный спрос и максимальный рост мы увидели вчера в акциях лидера в области потокового видео — компании Netflix (NFLX, +6,52%). Столь сильный рост был обеспечен прежде всего двумя факторами. Во-первых, в четверг после торгов должна появится квартальная отчетность этой компании. И Netflix уже приучил своих инвесторов к очень сильным данным, после выхода которых мы раз за разом видим сильный гэпы вверх на 5, 10, а иногда даже на 20%. Ну и, во-вторых, Netflix вчера объявил о беспрецедентном повышение базового тарифа с 11 до 13 долларов в месяц. А это значит, что прибыли у Netflix станет еще больше и это, как мы видим, с энтузиазмом восприняли участники рынка.

Одной из немногочисленных акций в технологическом секторе, которые закрылись вчера в минусе, были акции Qualcomm (QCOM, —2,74%), потерявшие почти 3% от закрытия понедельника. Произошло это прежде всего из-за появления информации от том, что именно сама компания Qualcomm была инициатором того, чтобы модемы и чипы Qualcomm не устанавливались в последних моделях эппловских IPhone. Ранее все думали, что это была инициатива самой Apple. Получается, что QCOM сам себя высек и лишил значительной прибыли. И самое главное, негативные последствия этого решения могут сказывать еще достаточно долго. Инвесторы были разочарованы появлением этой информации и начали массово продавать акции QCOM.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 15 января было заключено 33 634 сделки на общую сумму почти 70 млн. долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 16 ЯНВАРЯ

Как это ни странно, но мировые финансовые рынки обрадовались вчерашнему провалу плана по выходу Великобритании из Евросоюза в британском парламенте. Все рынки сегодня, вдохновленные во многом именно этим событием, рванули мелким галопом вверх. В Азии единственным «отщепенцем» оказался японский Nikkei-225, который потерял по итогам дня 0,55%. Произошло это во многом из-за укрепления йены, которая в моменте росла более чем на 1% по отношению к доллару. Остальные же фондовые рынки Азии были более позитивны. Основным фактором, поддержавшим рынки, стали действия Центрального банка Китая по поддержанию ликвидности, продемонстрировавшему таким образом, что ему не безразлична судьба своего собственного фондового рынка.

В Европе тоже все тихо и спокойно. Бури из-за провала плана по Брекзиту не случилось. Хорошенько подумав, многие пришли к выводу, что это даже лучше — неопределенность в этом вопросе однозначно затягивает сроки выхода, а текущий status quo устраивает многих гораздо больше, чем жесткий выход без сделки. Так что Европа сегодня даже глазом не моргнула и все европейские индексы спокойно торгуются вблизи нулевых отметок в зеленой зоне. За исключением, естественно, британского FTSE —100. Но даже в этом случае снижение всего лишь на полпроцента можно признать нулевой реакцией на происходящее.

Что же касается Америки, то здесь участники рынка ждут «продолжения банкета» с выходом новой отчетности. Вчера уже после окончания торгов вышла отчетность одного из мейджоров на рынке авиаперевозок от самой скандальной, но и самой динамично развивающейся компании United Continental (UAL, +1,61%). Несмотря на опасения некоторых аналитиков, что текущие финансовые показатели могут быть неадекватно восприняты участниками рынка, этого не произошло. Отчетность ожидаемо очень сильная и как итог — взлет котировок UAL на пост-маркете более чем на 6%. Это, конечно, должно поддержать рынок.

Сегодня еще до начала торгов должна появиться отчетность еще от одного банковского гранда Bank of America (BAC, +0,68%). И кто как не Bank of America должен порадовать своих инвесторов? По крайней мере ожидания здесь находятся на максимуме среди всех банков. А вот уже после окончания торгов будет опубликована еще одна интереснейшая отчетность от компании Alcoa (AA, +0,38%). И здесь уверенности в том, что мы увидим хорошие данные никакой нет. Акции этого алюминиевого гиганта, также как и сами цены на первичный алюминий находятся в нисходящем тренде, начиная с конца апреля прошлого года и пока, судя по всему, выходить из этого понижательного тренда не собираются. Так что отчетность Alcoa вряд ли вдохновит биржевых быков на новые подвиги. И все же небольшой позитив на рынке сохраняется и поэтому скорее всего мы увидим сегодня достаточно спокойные торги, проходящих хоть и вблизи нулевых отметок, но все же в зеленой зоне. Участники рынка скорее всего будут закрепляться на текущих уровнях и готовить плацдарм для дальнейшего похода вверх в случае, если отчетность компаний все же будет стабильно позитивна.