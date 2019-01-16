В результате состоявшегося вчера в британском парламенте голосования противники предложенного премьер-министром Терезой Мэй плана Брекзита одержали решительную победу с перевесом в 230 голосов (что близко к максимальным значениям, которые прогнозировали аналитики). Условия, которые предлагала Мэй, можно назвать Брекзитом лишь с очень большой натяжкой: согласно им, Великобритания продолжала подчиняться всем законам и нормативам Евросоюза, по-прежнему не могла самостоятельно заключать торговые соглашения, а Северная Ирландия фактически переходила под контроль ЕС. Но при этом Великобритания лишалась слова при принятии европейских законов, и в довершение всего за этот странный «развод» Лондон должен был выплатить Брюсселю 39 млрд фунтов стерлингов. Альтернативной такому «Брекзиту», по мнению Мэй, является сохранение страны в составе Евросоюза. Однако британские парламентарии, судя по всему, сочли, что такой выбор без выбора им не подходит, и что британский народ голосовал не за это. Сегодня вечером по инициативе оппозиционной Лейбористской партии в парламенте состоится голосование о доверии правительству. Однако, скорее всего, на этот раз победа окажется на стороне Мэй, поскольку Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии уже заявила о намерении голосовать против вынесения вотума недоверия.

Что теперь? Масштаб поражения может убедить европейские власти пойти на какие-то уступки, однако они не будут иметь обязательной силы и никак не повлияют на имеющее юридически обязательный характер подписанное с ЕС соглашение о выходе, в рамках которого членство Великобритании в Евросоюзе должно прекратиться в конце марта текущего года. Теоретически существуют варианты с продлением сроков выхода, оговоренных статьей 50 Лиссабонского договора, либо с запуском различных парламентских процедур с целью отложить Брекзит на более поздний срок. Однако Мэй потерпела столь явное поражение, что теперь не исключены смена правительства и даже ее отставка с поста премьер-министра. Следует напомнить, что после того как Мэй в прошлом месяце получила вотум доверия по итогам инициированного консерваторами голосования, вопрос о недоверии может быть включен в парламентскую повестку только через 12 месяцев. Тем не менее отставка Мэй не исключена, и в этом случае новым премьер-министром, скорее всего, будет последовательный сторонник Брекзита, а наиболее вероятным сценарием станет отделение Великобритании от ЕС без всякой сделки.