Позитивно стартовавший сезон отчетности в США (вчера лучше ожиданий отчитались Bank of America и Goldman Sachs), а также оптимизм вокруг переговоров с Китаем по торговым вопросам и мягкая риторика ФРС позволили индексу S&P 500 отыграть часть потерь декабря, закрепиться выше 2600 пунктов и приблизиться к отметке 50-дневной скользящей средней. Возвращение риск-аппетита двигает мировые индексы вверх, однако появившаяся в прессе информация о том, что власти США проводят уголовное расследование против Huawei, может оказать сдерживающее влияние как на динамику мировых рынков, так и на дальнейшие переговоры с КНР. Компанию подозревают в краже коммерческих секретов и шпионаже.

Что же касается одной из важных тем сегодняшней недели – голосование в Парламенте Великобритании по Brexit, то вчера Т. Мэй получила вотум доверия и к 21 января будет подготовлен план по разрешению ситуации о выходе из Евросоюза. В то же время Франция и Германия готовы продлить переговоры с 29 марта до конца июня. Таким образом, вероятность жесткого сценария по выходу из ЕС может снизиться, рассчитываем на то, что сторонам удастся прийти к соглашению.

Для российского рынка ключевым событием вчера стало голосование в Конгрессе США против снятия санкций с Русала. Демократам не удалось набрать необходимое квалифицированное большинство в 60 голосов для постановки резолюции на окончательное голосование (46 демократов и 11 республиканцев голосовали «за»), после чего Минфин продлил срок операций с компаниями Дерипаски до 28 января. Теперь ждем окончательного решения со стороны OFAC.

На начало торгов мы сохраняем умеренно позитивный настрой. Наиболее вероятным сценарием нам видится консолидация вблизи текущих уровней, преодоление отметки в 2450 пунктов по индексу МосБиржи позволит рассчитывать на дальнейший рост. При этом новости по Русалу вряд ли станут ключевым триггером для рынка сегодня.