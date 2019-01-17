В среду на глобальных рынках сохранился оптимизм, наблюдавшийся в последние дни. Росту американских индексов вчера способствовала публикация финансовой отчетности Bank of America Corp. и Goldman Sachs, прибыль которых значительно превзошла ожидания аналитиков. Котировки акции этих компаний вчера выросли соответственно на 7,2% и 9,5%. По итогам дня фондовые индексы поднялись на 0,2–0,6%.

Доходность двух- и десятилетних гособлигаций США в среду существенно не изменилась и маркируется соответственно около 2,53% и 2,71%. Парламент Великобритании вчера не смог вынести вотум недоверия правительству Терезы Мэй, и она начинает переговоры с участием других партий парламента. Участники рынка считают, что это снижает вероятность выхода Великобритании из ЕС без сделки, поскольку увеличатся шансы на достижение компромисса.

Курс доллара против корзины твердых валют вчера практически не изменился, а сегодня утром укрепился. Евро вчера ослаб на 0,2%, сегодня утром еще на 0,1% и маркируется вблизи $1,1380.

В центре внимания участников рынка были сообщения, что США подозревает Huawei в краже коммерческих секретов. Напомним, что в начале декабря прошлого года Мэн Ваньчжоу, финансовый директор Huawei, была арестована в Канаде по запросу властей США (предположительно, по обвинениям в нарушении режима американских торговых санкций против Ирана). Инвесторы опасаются, что обвинения могут осложнить торговые переговоры между США и Китаем. В Азии фондовые индексы сегодня утром показывают смешанную динамику: Shanghai Composite вырос на 0,4%, Hang Seng прибавил 0,3%, а Nikkei 225 снизился на 0,2%.

Народный банк Китая вчера влил рекордные $84 млрд в банковскую систему, чтобы увеличить в ней объем ликвидности, а также стимулировать кредитование. Валюты развивающихся рынков сегодня утром демонстрируют негативную динамику: хуже рынка выглядит турецкая лира, которая просела на 0,3%. Цена на нефть Brent вчера выросла на 1,1%, сегодня утром просела на 0,1% и котируется вблизи $61,01 за барр., говорится в обзоре Sberbank Investment Research.