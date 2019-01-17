ВТБ в рамках прямых инвестиций приобрел 63%-ную долю крупного разработчика систем мониторинга и анализа СМИ — «Медиалогии». ВТБ в последние годы стал очень активным в прямых инвестициях. Приобретение является непрофильным для банка и куплено с целью последующей продажи. Стандартный горизонт инвестирования для таких компаний составляет не более трех лет.

Стоимость покупки могла составить 500-700 млн рублей. Это незначительная сумма для банка, и даже при условии, что часть прибыли приобретенной компании будет по-прежнему направляться на дивиденды, для акций ВТБ новость, скорее, нейтральна.

«Медиалогию» в условиях высокого спроса на разработчиков всевозможных IT-решений можно без преувеличения назвать «вкусным» активом. Кроме того, что рентабельность бизнеса по EBITDA составляется порядка 25%, то есть она сопоставима с металлургическими компаниями, компания является быстрорастущей. Однако, существуют сомнения в том, что ВТБ удастся существенно улучшить бизнес и способствовать значительному увеличению стоимости компании с тем, чтобы в дальнейшем вывести пакет на IPO. Например, темпы роста финансовых показателей «громкого» приобретения ВТБ – «Магнита» — с момента покупки серьезно затормозились.