Преобладал умеренный рост. Аутсайдерами без новостей стали акции АЛРОСЫ (-2,28%). Лидерами роста стали акции En+ (+12,29%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 66,50.

Детский мир (+0,07%) опубликовал операционные результаты за 2018 год. Выручка ритейлера увеличилась на 14% в годовом выражении и перевалила за 110 млрд руб. Хорошим достижением стал рост числа покупок в сопоставимых магазинах на 7% при небольшом сокращении размера среднего чека и общий рост продаж. Торговая площадь увеличилась на 11%, т.е. рост выручки обеспечило не только увеличение числа магазинов, но и повышение эффективности продаж. Полагаю, что по итогам года прибыль могла составить около 6,1 млрд руб., или 8,8 руб. на акцию. Компания сейчас торгуется с относительно низким Р/Е, 10. Из всех ритейлеров Детский мир демонстрирует устойчивые темпы роста выручки и улучшение операционных показателей. На дивиденд компания может по итогам года суммарно направить порядка 75% прибыли. Доходность около 6%, но будет расти в дальнейшем.

Магнит (+4,66%) объявил о новом назначении. Президентом стал г-н Дюннинг, ранее работавший в Ленте, которая добилась больших успехов в 2011-2015 гг. Инвесторы положительно воспринимают новость, Магниту необходимо улучшить операционные показатели в сегменте гипермаркетов. Игроки спекулятивно отыгрывают отчетность, которая будет опубликована в начале февраля. На мой взгляд, в 1-м квартале акции Магнита сохранят положительную динамику, ориентир: 5000 руб.

Ожидаю смешанную динамику. В фокусе операционные результаты НЛМК и Северстали. Акции НЛМК находятся вблизи уровня поддержки, и хорошие результаты могут стать драйвером для роста на 2-3%. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2440-2460 п.. Ориентир по паре USD/RUB: 66,50-67,00.