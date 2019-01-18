Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале торгов пятницы на фоне позитивных внешних сигналов. Возможное прекращение торговой войны между США и Китаем повысило оптимизм на мировых рынках.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов возможно повышение российского рынка акций, оценил перспективы Антон Старцев из компании "Олма".

"Улучшение внешнего фона может способствовать восстановлению спроса и на российском рынке. С позиций технического анализа, в случае подтверждения пробоя уровня 1150 пунктов по индексу РТС станет возможным заметное повышение. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление движения курса в направлении отметки 66 по паре доллар-рубль (то есть снижение курса рубля – ред.)", — добавил он.

Сегодня в отсутствии публикации значимой статистики в основную торговую сессию рубль будет продолжать отыгрывать позитивные факторы прошлых дней, а вечером возможно негативное влияние со стороны нефтяных котировок на фоне публикации данных о буровых установках в США, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Прогноз по курсу рубль-доллар на пятницу — 65,85– 66,9, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,7-0,8% на фоне сообщений о полемике в американской администрации о возможности отмен пошлин на товары из Китая.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Министр, таким образом, рассчитывает добиться прогресса на торговых переговорах и заручиться долгосрочной поддержкой Китая. Против отмены пошлин выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который опасается, что подобные уступки могут показаться признаком слабости.

Фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются с утра на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут – на 0,5-1,3%, японский Nikkei 225 — на 1,3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai – тоже на 1,3%.

Стоимость нефти повышается на 1,3%, до 61,96 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1392 доллара против 1,1390 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг повысился по индексам на фоне ослабления санкционных рисков. Рублевый индикатор Мосбиржи повысился с начала торгов на 0,54% — до 2447,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,35%, до 1157,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга практически не изменился и составил 66,37 рубля, евро — снизился на 2 копейки, до 75,59 рубля, следует из данных Московской биржи.