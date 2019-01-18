Согласно предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета в 4к’18 составил $38.8 млрд, что подвело годовую оценку профицита к $115 млрд, или 6.5% ВВП. Значение оказалось в рамках ожиданий, сформированных предшествовавшими месячными публикациями регулятора в течение 4к’18: импорт вырос до $65.6 млрд, в то время как экспорт достиг $122.5 млрд (против $110.6 млрд в 3к’18) благодаря сезонному росту несырьевого экспорта и ценовым преимуществам отдельных товарных групп. Импорт услуг замедлился в ответ на поступательное ослабление курса, начавшегося в 3к’18. Сальдо инвестиционных платежей также оказало поддержку благодаря сокращению выплат корпоративного сектора.

Финансовые потоки оказались более существенными по сравнению с 3к’18. Банковский и корпоративный сектора поменялись местами по показателям погашения внешнего долга (-$8.1 млрд и —$2.3 млрд), в то время как их совокупный объем снизился (до —$10.3 млрд) в сравнении с —$16.7 млрд в 3к’18ю Тем не менее, покупка иностранных активов со стороны корпоративного сектора заметно выросла, о чем говорит объем исходящих прямых инвестиций в размере $8.8 млрд. Прямые иностранные инвестиции совместно с ростом объемов торгового кредитования ($3.6 млрд) и покупками прочих активов ($4.9 млрд) дополнили частный отток капитала до —$36.5 млрд в 4к’18. Однако в его составе весьма интересным оказался размер «ошибок и пропусков» —$5.6 млрд, что по мере уточнения данных может привести к значительному отдельных строк финансового и текущего счетов.

В 1к’19 мы не ожидаем фундаментальных сдвигов в балансе счета текущих операций. Мы ожидаем лишь умеренного роста цен на нефть на фоне поступательного улучшения баланса спроса и предложения после заседания ОПЕК+, при этом объемы импорта продолжат демонстрировать сдержанную динамику. По нашим оценкам, это позволит текущему счету достичь профицита в размере $31.6 млрд в 1к’19, что в совокупности с сезонным оттоком капитала $11.5 млрд и покупками ЦБ ($11.5 млрд) позволит сохранить положительный баланс валютной ликвидности в размере ок. $1.4 млрд. Такая расстановка сил также будет оказывать маржинальную поддержку рублю в период регулярных налоговых выплат в конце каждого месяца квартала.