Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после снижения накануне. Сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно позитивны. Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую снятие санкций с “Русала” и аффилированных компаний, однако данный фактор является формальным, так как днем ранее аналогичная резолюция была отклонена в Сенате.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в четверг, после негативного начала дня, завершились ростом трех основных индексов примерно на 0,7% после появления в СМИ сообщений о возможности полной или частичной отмены пошлин на импорт товаров из Китая. Новости перекрыли негатив, связанный с ситуацией вокруг Huawei Technologies и ZTE, а также слабые квартальные данные Morgan Stanley.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0,2%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. Перспектива “жесткого Brexit” все еще оказывает ограниченное влияние на рынок.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос примерно на 1,3%. На биржах Китая также преобладают покупки – основные индексы прибавляют порядка 1-1,5% на новостях в отношении возможного ослабления пошлин.

Нефтяные котировки с утра растут примерно на 1% после снижения накануне. Цены на нефть Brent расположены выше 61 долл, а цены на нефть WTI остаются выше 52 долл, сохраняя ближайшие ключевые поддержки 59,60 долл и 51 долл. В пятницу на рынке ждут еженедельного отчета Baker Hughes о динамике буровых установок, а также ежемесячного отчета Международного энергетического агентства.

В пятницу из макроэкономических событий стоит отметить ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12.00 мск), розничные продажи Великобритании в декабре (12.30 мск), промышленное производство США в декабре (17.15 мск), предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе (18.00 мск).

Техническая картина и прогноз

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов четверга немного выросли и стремились к ближайшим сопротивлениям 2450 и 1155 пунктов соответственно. Долларовому индикатору удалось завершить сессию чуть выше, что говорит о неплохих шансах продолжения восходящего движения в район 1170 пунктов. Рублевый индикатор при преодолении сопротивления может взять курс на 2475 пунктов.

Рубль почти не изменил позиций против доллара и евро, оставаясь у максимумов с декабря. Пара доллар/рубль завершила торги ниже 66,50 руб и может вскоре протестировать отметку 66 руб. Пара евро/рубль, тем временем, обладает потенциалом снижения в район 75 руб.

На российском рынке утром индексы и рубль получат поддержку от улучшения внешнего фона и увеличения мирового аппетита к риску в связи с новостями по торговому вопросу. В последний день рабочей недели краткосрочный оптимизм, вероятно, вновь порадует “быков”.