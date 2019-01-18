Вчера на рынках цветных металлов наблюдались разнонаправленные тенденции: динамика цен на медь и цинк была положительной (соответственно плюс 0,4% и плюс 2,0%), цены на алюминий и никель почти не изменились (соответственно минус 0,05% и минус 0,3%). Объемы торгов были высокими, активнее всего заключались сделки на рынке меди. Сегодня утром на рынок вернулся оптимистичный настрой. Цены на медь открылись на 0,7% выше уровня предыдущего закрытия и преодолели отметку $6 000 за тонну, никель подорожал на 0,7% (до $11 675/т). Цены на алюминий не изменились – участники рынка ждут отмены санкций против Группы РУСАЛ.

Катализатором позитивных изменений стала статья в Wall Street Journal, посвященная торговым отношениям Китая и США. Источники газеты утверждают, что в ходе закрытых совещаний в Минфине США Стивен Мнучин выступил за отмену или снижение таможенных пошлин на китайский импорт, чтобы укрепить позиции Вашингтона в переговорах с Пекином. Оппонентом главы Минфина в этом вопросе, по данным Wall Street Journal, оказался торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который считает, что любые уступки могут быть расценены Китаем как знак слабости. Белый дом не подтверждает достоверность этой информации, но рынки восприняли ее как признак возможного улучшения американо-китайских отношений и повод для оптимизма, и сегодня открылись выше уровней предыдущего закрытия.

Вчера утром чилийская государственная Комиссия по меди (Cochilco) опубликовала отраслевую статистику по итогам января – сентября 2018 года и представила позитивный прогноз на 2019–2020 годы. В 2019 году, по оценкам Cochilco, дефицит предложения на рынке меди составит 227 тыс. т, а в 2020 – 185 тыс. т. Госкомиссия также ожидает в 2019 году роста производства меди на 1,6% – 5,94 млн т, а на 2020 год прогнозирует объем производства 6,0 млн т., говорится в обзоре Sberbank Investment Research.