Можно по-разному относиться к текущей ситуации, складывающейся на рынке, но факт остается фактом — это лучший старт, начиная с далекого 1987 года. 9 торговых сессий из 12 по индексу S&P500, которые состоялись в этом году, закрылись с ростом. Может, этот рост иногда чисто символический и выражается в сотых долях процентов, но ведь все равно — рост, а не падение! Скептики, правда, напоминают, что бурный старт в 1987 году завершился октябрьской катастрофой. Не повторится ли та давнишняя ситуация и сейчас? Но все же сейчас и времена другие, и нравы не те…

Вчерашние торги по всем признакам должны были наконец-то поставить финальную точку в явно затянувшемся новогоднем ралли — для коррекции (может быть и небольшой) было достаточно причин. И первая половина дня, и старт торгов на основной торговой сессии проходили под диктовку медведей. Но, как оказалось, сил у них было не так уж и много, и на фоне относительно небольших оборотов быкам удалось достаточно быстро нейтрализовать ситуацию и перевести ее что называется «в партер».

Скорее всего, так бы около нулевых отметок — чуть-чуть в минусе или же чуть-чуть в плюсе — и завершился бы день, если бы не очередной сюрприз от президента Трампа. Где-то за 1,5 часа до окончания основной торговой сессии вдруг появилось сообщение, что Трамп рассматривает возможность снижения текущих тарифов для Китая, чтобы поощрить последнего к более активным переговорам и более гибкой позиции. Естественно, участники рынка восприняли это с бурной радостью и в течение получаса «прыгали от восторга». За это время все индексы резко выросли приблизительно на 1%. Но эйфория длилась не долго, и скоро пришло отрезвление, поскольку пока кроме слов мы ничего конкретного не увидели.

Рынок как рос до этого, также дружно начал корректироваться. И все же частичка позитива осталась в душе инвесторов, и поэтому коррекция оказалась менее сильной, что в итоге позволило индексам завершить день в уверенном плюсе, прибавив в среднем очередные 0,7%.

На секторальном уровне лучше всех смотрелись акции крупнейших промышленных компаний и компаний ВПК, которые только в среднем подорожали на 1,5%. Но это и понятно, поскольку именно они в наибольшей степени зависят от степени напряженности в мировых торговых взаимоотношениях.

А хуже всех какое-то время дела шли у банков. И это тоже было вполне естественно, учитывая тот безумный рост в акциях крупнейших банков, который мы наблюдали в предыдущие дни. Но и здесь все завершилось очень даже оптимистично. Благодаря всеобщему росту в последние часы торгов стали покупать и акции финансового сектора. И в итоге все они, за исключением плохо отчитавшегося еще до начала торгов банка Morgan Stanley (MS, —4,41%), закончили день хоть и в небольшом, но все же плюсе.

Ожидания рынка 18 января

В отличие от предыдущих дней, текущий должен быть более спокойным и прогнозируемым. Вчерашний вечерний позитив, который появился после сообщения о возможном снижении тарифов для Китая, сохраняет свое умеренное влияние на все мировые рынки. Естественно, наибольшее влияние эта информация произвела на китайский рынок. Основной китайский индекс Shanghai Composite вырос сегодня на 1,42%. Чуть хуже, но все равно очень уверенно прошла торговая сессия в Японии — Nikkei-225 прибавил к вчерашнему закрытию еще 1,29%. Также более 1% прибавляют и все основные европейские индексы.

Так что общий фон сегодня прямо-таки цветет и пахнет. Ну, почти как погода сегодня в Москве, когда вдруг явно пахнуло весной.

Немного подпортил настроение инвесторам Netflix (NFLX), который отчитался вчера после торгов не так блестяще, как от него ждали. Нет, отчетность Netflix на самом деле просто супер, но ведь от этой компании всегда ждут чего-то совсем уж запредельно выдающегося, а на этот раз этого не случилось. В итоге акции Netflix теряют 3-4%.

И все же оптимизм, который не смогли убить в последние дни (а попытки такие были!), остается на рынке. И поэтому ожидать негативного развития событий сегодня точно не стоит. Но с другой стороны, этот оптимизм будет уравновешивать сегодня фактор пятницы, когда наблюдается массовое закрытие спекулятивных позиций. И этот фактор будет сегодня усугублен тем, что впереди у нас 3 выходных дня, так как в понедельник в США празднуют День Мартина Лютера Кинга.

Учитывая все вышесказанное, можно ожидать, что сегодня торги пройдут в спокойной обстановке с небольшими оборотами и минимальной волатильностью. Все индекс закроются скорее всего с небольшим плюсом в пределах 0,2-0,3%.