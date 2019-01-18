В четверг, 17 января, торги завершились ростом пары XBTUSD. Внутридневной паттерн имеет V-образную форму с «бычьим» телом. Другой важный момент – пара три дня торгуется в диапазоне бара за 14 января. Консолидация напоминает боковик после ралли 28 декабря 2018 года. Цена восемь дней находилась внутри бара диапазоном $392.

Если взять соотношение между импульсными волнами 28 декабря и 14 января, то оно составляет 0,62%. Я взял за основу коррекционную модель с 28.12.18 по 06.01.19 и применил к ней коэффициент 0,618. Если рынок будет формировать что-то схожее, то выход вверх должен быть 19.01. с целью $3863 (см. график). Цель актуальная, пока цена выше $3525.

После отскока цены от $3479, флэта здесь быть не должно. Он указывает на то, что на рынке достаточно продавцов. Если покупатели не смогут проглотить весь объем, то курс биткоина по каналу снизится до $3365. На данный момент на часах рынок сбалансирован (цена находится на средней линии 55), поэтому ожидаю нового теста $3660.