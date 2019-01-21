В пятницу настрой на рынке оставался оптимистичным. Заметно подорожали акции АФК Система (AFKS, +4.0%), ВТБ (VTBR, +3.9%), Московской биржи (MOEX,+3.6%), Сбербанка (SBER, +2.5%). Финансовый сектор выглядит сильнее рынка в целом, поскольку улучшение внешнего фона (в частности, благодаря смягчению опасений в отношении «торговых войн») сопровождалось укреплением рубля на валютном рынке, повышающим сравнительную привлекательность эмитентов, ориентированных преимущественно на внутренний спрос.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОПИН (OPIN) подорожали на 7.1%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 6.1%, корпорации Квадра (TGKD) – на 4.8%.

Фондовые индексы США повысились на 1.0% — 1.4%, сегодня торги в США проводится не будут по случаю Дня М. Лютера Кинга мл. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС – с позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1150 пунктов указывает на возможность укрепления восходящего тренда. Перспектива нового раунда переговоров между США и КНР по торговым вопросам, возможность увеличения импорта Китаем американских товаров, о которой, как сообщается, упоминалось в рамках переговоров, а также опубликованные сегодня данные по промпроизводству в КНР лучше прогнозов способствовали сохранению оптимизма на азиатских фондовых площадках. Вместе с тем, в течение дня возможно некоторое «охлаждение» активности нерезидентов в связи с выходным в США.

На валютном рынке благоприятный внешний фон по-прежнему оказывает поддержку курсу рубля, но вблизи уровня 66.0 по паре доллар-рубль возможна приостановка снижения.