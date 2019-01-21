В начале недели перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как умеренно позитивный. Прошлая неделя завершилась ростом мировых фондовых индексов, а также сырьевых товаров. Торги на азиатских площадках в настоящее время также проходят в позитивном ключе. Американские биржи сегодня работать не будут, что скажется на ликвидности рынков и внесет коррективы в активность участников. Оптимистичные настроения, преобладающие с начала года, продолжают обеспечивать возвращение в рисковые активы. США и Китай делают многое для того, чтобы оправдать ожидания. После новостей о дискуссии в Белом доме по снятию пошлин на товары из Китая, важным фактором являются очередные стимулирующие меры Пекина.

Вслед за повышением ликвидности банковской системы, Госсовет взялся за потребительские расходы населения. С помощью программ поддержки планируется способствовать росту покупок автомобилей и бытовой техники. Помимо этого, Китай предложил США соглашение, в рамках которого за 6 лет удастся достичь баланса в торговле, то есть экспорт и импорт между 2 странами сравняется. Подобный документ может стать основой для торгового соглашения и устранит один из факторов, сдерживающих рост фондового рынка. По итогам 2018 экспорт Китая в США увеличился на 11.3%, а импорт всего на 0.7%, что должно наглядно продемонстрировать Белому дому слабое влияние пошлин на устранение дисбаланса и приблизить соглашение.

Нефть заметно дорожает после заседания мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого страны-участники обещали активизировать сокращение добычи в рамках соглашения. В ежемесячном обзоре ОПЕК ранее отмечался прогресс картеля в декабре, когда суточная добыча сократилась более чем на 750 тыс. баррелей. В течение недели цена Brent, вероятно, достигнет уровня 64- 64.50.

Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном «ВВВ-», но если ранее прогноз был позитивным, то теперь стабильный. Агентство отмечает отставание РФ по темпам восстановления экономики и росту ВВП по сравнению с аналогичными странами.

ЦБ РФ рассчитывает, что к концу 2019 инфляция составит не более 5-5.5%. На наш взгляд, риск выхода за эти рамки довольно велик, что ограничивает потенциал укрепления рубля. Ускорение потребительских цен создает возможность для роста финансовых показателей ритейлеров, на фоне чего акции компаний выглядят лучше рынка в начале года. Бумаги «X5», «Лента» и «Детский мир» можно покупать вблизи текущих цен, «Магнит» после коррекции.