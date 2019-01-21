Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2444,45 п. до 2473,61 п., а РТС — с 1148,75 п. до 1176,42 п. Пара EUR-USD упала с $1,1464 до $1,1364. USD-RUB упала с 66,88 до 66,28, а EUR-RUB с 76,70 до 75,29. Нефть Brent подорожала с $60,48 до $62,70. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2596,26 п. до 2670,71 п.

Рынки получают постоянный поток обнадёживающих новостей о торговых переговорах США и Китая. Даже публикации в СМИ намекают на то, что американская администрация не только озабочена прогрессом переговоров, но и успокоением инвесторов. В сфере бюджетного финансирования в США успехи менее значительные. Самый долгий период урезанного финансирования правительства продолжается. 20 января демократы в очередной раз отвергли предложения Д. Трампа. Как предупреждали рейтинговые агентства, подобное состояние американского бюджетирования может привести к изменению кредитного рейтинга США. Нефть постепенно выбирается из предновогодней ямы за счёт сокращения производства в странах OPEC+, а также улучшения экономических перспектив. Вместе с нефтью укрепляется и рубль, который сохраняет прежние сильные фундаментальные показатели сильного платёжного и торгового балансов. Возвращение ЦБ РФ на свободный рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила пока не привело к ослаблению рубля. Отечественный рынок пытается расти, пока в Вашингтоне больше заняты проблемами с бюджета, чем внешней политикой. Вполне вероятно, что до китайского нового года на рынках будет «всё спокойно». Если же говорить о статистике, то она стала предоставлять поводы, чтобы центральные банки не усердствовали в свёртывании стимулирующей политики.

Активность в понедельник на рынках будет ниже обычного из-за выходного в США. Тем не менее российский рынок начнёт новую неделю ростом благодаря тенденции к подорожанию нефти и относительному оптимизму на рынках Азии, который связан с надеждами на позитивный исход американо-китайских переговоров по торговым вопросам.

Отечественная валюта также имеет основания для небольшого укрепления на фоне налоговых платежей. Валютные интервенции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила пока не мешают рублю, так как в январе традиционно снижается потребность в валюте из-за сокращения импорта.