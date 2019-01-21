Настроения рынков остаются приподнятыми благодаря надеждам на торговую сделку между Китаем и США и росту сомнений в ужесточении ДКП США из-за затянувшейся паузы в работе правительственных служб. За прошедшие выходные Конгресс отверг новое предложение Д. Трампа о выходе из тупика в переговорах о бюджете и миграционной политике. Поддержка населением действий президента США снижается, вероятность импичмента превысила 50% на фоне развития расследования спецпрокурора Мюллера относительно предвыборной президентской кампании 2016 года.

Динамика активов РФ сильнее аналогов (дисконт к рубля к аналогам за неделю сократился с 16,7% до 16,3%), и это соответствует нашим ожиданиям, что возобновление интервенций ЦБ не препятствует укреплению рубля в сторону нашего прогнозного диапазона 63-66 руб./$ на этот год. Профицит текущего счета может превысить $30 млрд в 1К19П и достичь $100 млрд за 2019П. При этом отток капитала должен замедлиться до $12 и $30 млрд соответственно. Минфину РФ удалось успешно разместить ОФЗ на 35 млрд руб., 40% из них – среди нерезидентов, с переспросом и без премий. В конце недели S&P подтвердил рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB- со стабильным прогнозом, отметив заслуги в бюджетной сфере.

Ключевые темы этой недели. Сегодняшняя статистика из Китая не испортила настроений, поскольку рост ВВП замедлился незначительно – до 6,4% г/г в 4К18 и в соответствии с прогнозами, а розничная торговля и промпроизводство ускорились в декабре (+8,2% и +5,7% г/г), тогда как аналитики опасались замедления. Это дает шанс на сохранение аппетита к риску в начале недели, хотя сегодняшний доклад МВФ в Давосе может быть сфокусирован на рисках.

Также в понедельник британский парламент будет обсуждать новый план Т. Мэй по Brexit, но последнее время мировые рынки спокойно смотрят на политический кризис в Великобритании. Во вторник главы РФ и Японии вновь будут обсуждать территориальные вопросы, что может привлечь внимание рынков к геополитическим вопросам.

На данный момент остается открытым вопрос о дальнейших действиях ЦБ РФ. Инфляция составляет 0,7% с начала года и может превысить 1,0% м/м и 5,0% г/г в январе (недельные данные выходят по средам), однако до тех пор, пока ИПЦ в пределах 6% г/г, прямых аргументов в немедленному повышению ставки нет. При этом окончательных выводов делать нельзя, пока не известен масштаб ухудшения инфляционных ожиданий населения и предприятий.

Потенциал повышения ставки ЦБ отчасти ограничивается слабостью экономического роста. В этом смысле макроданные за декабрь 2018 г., которые будут неплохими, не должны вводить в заблуждение. Динамика промпроизводства в декабре, отчасти поддерживалась временным всплеском выработки электроэнергии (средняя температура в РФ в декабре 2018 г. была на 5О ниже г/г). Вероятное сохранение роста розничной торговли в районе 3% г/г будет вызвано опережающей покупкой дорогостоящих товаров длительного пользования накануне повышения НДС с 1 января 2019 г. На 2019 год мы ожидаем замедления роста потребления из-за повышения налогов и вероятного замедления роста розничного кредитования.

Мы в целом позитивно оцениваем перспективы рубля на этой неделе. Ближе к пятнице российский валютный рынок может получить небольшую поддержку со стороны налоговых выплат, которые мы ожидаем на уровне 1,15 трлн руб. 25 января и еще 0,2 трлн руб. 28 января.