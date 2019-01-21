На этой неделе Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC), возможно, выступит с заявлением относительно РУСАЛа и его холдинговой структуры En+. Ведомство либо объявит о выведении компании из списка SDN либо об очередном продлении лицензий в их отношении для проведения дополнительных консультаций с Конгрессом.

В конце декабря OFAC объявило, что, в соответствии с договоренностями с компаниями и представителями Олега Дерипаски, оно намерено исключить их из списка SDN в течение 30 дней. Этот срок истек в прошлую пятницу. На прошлой неделе законодатели в США также предприняли ряд попыток не допустить такого решения OFAC, однако инициированная демократами мера набрала необходимое большинство голосов только в Палате представителей, из-за чего оказалась необязательной к исполнению. Также на прошлой неделе OFAC перенесло срок, до которого американские коммерческие контрагенты РУСАЛа и держатели его акций и облигаций должны разорвать связи с компанией или продать ее ценные бумаги. Срок был продлен восьмой раз, на одну неделю, до 28 января.

Исключение РУСАЛа из списка SDN позитивно отразится не только на котировках его еврооблигаций, но и на ценах российских корпоративных облигаций на вторичном рынке. С апреля 2018 года, когда РУСАЛ был включен в список SDN, еврооблигации частных компаний эмитентов торгуются со значительными спредами к аналогам с развивающихся рынков с такими же рейтингами. Рынок может воспринять исключение РУСАЛа из санкционных списков как событие, которое уменьшит премию за внешний риск для российских корпоративных еврооблигаций, т. к. подобное решение покажет, что политические риски акционеров могут быть отделены от кредитных рисков эмитентов. Например, еврооблигации Норильский Никель – 23 торгуются со спредами примерно на 70–80 б. п. шире, чем у бразильских металлургических компаний с хорошим кредитным качеством. Позитивные новости по РУСАЛу, вероятно, приведут к некоторому сужению этого спреда. Также, вероятно, поддержку получат длинные суверенные и квазисуверенные еврооблигации (в частности, бумаги Газпрома), отмечается в обзоре Sberbank Investment Research.