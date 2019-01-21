На прошлой неделе на рынках еврооблигаций продолжилось ралли, поддержанное сообщениями о том, что министр финансов США Мнучин предложил отменить часть введенных торговых пошлин на китайские товары, чтобы поддержать рынок и сделать шаг к заключению торгового соглашения между Китаем и США.

План по выходу из Евросоюза, представленный Терезой Мэй, не был поддержан. На этой неделе Мэй должна представить парламенту новый план «Б», и его судьба может оказать влияние на рынки.

Правительство Мексики разместило новый 10-летний выпуск облигаций с 10-кратным переспросом, что оказало значительную поддержку мексиканским бумагам. Один из лучших результатов за неделю показали облигации Pemex, после того как правительство объявило о планах сообщить о дополнительных мерах финансовой поддержки компании в течение 2–3 недель.

Доходность российских еврооблигаций также продолжила снижаться, вплотную приблизившись к уровням середины лета прошлого года.

Рынок рублевого долга на прошлой неделе продолжил рост. Катализаторами выступили растущая нефть и укрепляющийся рубль. Примечательно, что национальная валюта укреплялась на фоне возобновления покупок Центральным банком для компенсации продаж валюты Минфину по бюджетному правилу. Инфляция ожидаемо ускоряется, на основе последних недельных данных, цены выросли за последний плавающий год на 4,8% (по нашим расчетам), что пока никак не сказывается на рублевых доходностях, так как такое ускорение инфляции находится ниже уровней, предполагающих существенное повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

На фоне оптимизма на рынке удачно прошли и аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство разместило бумаг на немалые для последнего времени 35 млрд рублей. Размещения прошли в полном объеме.

Неудивительно, что на фоне роста цен и в целом благоприятной конъюнктуры на рынке сразу ряд эмитентов (МТС, Росбанк, ГПБ) решили выйти на рынок первичного долга. Зачастую первичные размещения (хотя это, по сути, новое предложение бумаг) обращают более пристальное внимание участников на уже обращающиеся бумаги – ликвидность и активность возрастают, и цены на вторичном рынке также повышаются.