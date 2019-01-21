После того как цены на палладий превысили цены на платину в 2017 году, металл нацелился на золото. И вот, в январе 2019 года, впервые за 16 лет, цены на золото уступили палладию, который достиг отметки $1300 за унцию.

Динамика цен на палладий и платину неразрывно связана с автомобильным рынком, поскольку около 70% спроса на палладий приходится на производство бензиновых автомобилей, где металл используется в качестве катализатора. В то же время платина обеспечивает 40% спроса со стороны дизельных автомобилей. В последние годы наметилась тенденция к замене дизельных автомобилей на бензиновые. Во многом это связано с «Дизельгетом» – аферой концерна Volkswagen, программное обеспечение которого в разы занижало показатели выбросов вредных газов у дизельных автомобилей. Скандал разгорелся в 2015 году, после которого только в Германии доля дизельных автомобилей снизилась с 47% в 2015 году до 32% в 2018 году. В связи с этим цены на платину продолжили понижательный тренд, начавшийся в 2011 году, а цены на палладий пошли на исторические максимумы.

В 2019 году тренд на рост цен на палладий, вероятно, продолжится. По прогнозу крупнейшего производителя палладия в мире, «Норильского никеля», дефицит палладия на рынке увеличится до 1,4 млн унций с 1 млн унций в 2018 году в основном за счет бурного развития гибридных автомобилей. Таким образом, дефицит металла на рынке будет наблюдаться уже восьмой год подряд. Палладий занимает треть выручки «Норильского никеля». Во многом за счет взрывного роста цен на металл более чем на 60% во II полугодии 2018 года акции «Норильского никеля» подскочили более чем на 20% за этот период, а дивиденды компании могут достичь исторически наибольших отметок. При этом потенциал для роста акций компании сохранения.

Участники рынка также опасаются, что в случае усугубления отношений между США и Россией, доля которой на рынке палладия занимает 40%, дефицит на рынке может расшириться. К примеру, с 1997 по 2000 годы цена на палладий взлетела в 10 раз на фоне перебоев с поставками металла из России. При этом в случае разрешения торгового конфликта между США и Китаем мировая экономика получит шанс на ускорение темпов роста ВВП, что повысит спрос на сырье, в том числе, на палладий. Власти Китая уже объявили, что увеличение продаж автомобилей будет способствовать увеличению внутреннего спроса КНР.

Золото также обладает фундаментальными факторами к росту. Если торговый конфликт двух сверхдержав, Китая и США, продолжится, инвесторы снизят аппетит к риску, что приведет к росту цен на золото. Поддержку ценам на золото также окажет более мягкая денежно-кредитная политика ФРС США — в 2019 году ожидается только 2 повышения базовой процентной ставки по сравнению с 4 увеличениями в 2018 году. Тем не менее текущие уровни золота во многом держатся за счет политических и экономических рисков: сделка по Brexit, shutdown в США, торговое противостояние Китая и США.

Цены на палладий игнорируют риски в мировой экономике и обновляют исторические максимумы. Отчасти текущий рост, несмотря на фундаментальные предпосылки, является спекулятивным. В связи с этим сохраняются риски временных коррекций. Тем не менее, учитывая дефицит металла, долгосрочный тренд на рост цен на палладий продолжится.