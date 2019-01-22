В понедельник торги в секторе высоколиквидных бумаг проходили преимущественно без высоких объемов. В то время как оптимизм в отношении торговых переговоров США и КНР сохранялся, активность нерезидентов на рынке сократилась из-за выходного в США (День М.Л. Кинга младшего). В итоге акции МТС (MTSS) подорожали на 1.0%, ММК (MAGN) – на 0.6%. В минусе закрылись Аэрофлот (AFLT, —1.1%), Алроса (ALRS, —0.9%), Новатэк (NVTK, —0.7%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) подорожали на 17.8%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 10.7%.

В США торги в понедельник не проводились по случаю Дня М. Лютера Кинга мл., сегодня фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским также наметилась коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за азиатскими фондовыми индексами и фьючерсами на индексы США.

Обстановка на мировых рынках ухудшилась из-за «охлаждения» оптимизма в отношении прогресса в торговых переговорах между США и Китаем (ключевой вопрос о правах интеллектуальной собственности остается нерешенным) и усиления неопределенности в отношении параметров выхода Великобритании из состава ЕС – глава британской Лейбористской партии предложил парламенту провести голосование, одним из итогов которого может оказаться новый референдум по вопросу о Brexit.

На валютном рынке в начале торгов возможно возвращение пары доллар-рубль к отметке 66.5 под действием усиления неопределенности на рынках в целом.



