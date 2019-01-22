Перед началом торгов на российском рынке внешний фон оцениваем как нейтральный. Индекс Мосбиржи начнет торги в незначительном минусе из-за слабой динамики мировых рынков и нефтяных цен. В отсутствие американских инвесторов вчера активность, как и ожидалось, была достаточно низкой. Большой блок статистики за 2018 год поступил из Китая. Лучше ожиданий оказались данные по объему промышленного производства. Инвестиции в основной капитал незначительно снизились, а темпы роста ВВП составили 6.6%, что лучше ожиданий на уровне 6.5%, но все равно является наиболее слабым результатом за 19 лет. Fitch подает тревожный сигнал относительно экономики Китая, сообщая о рекордном уровне корпоративных дефолтов по итогам прошлого года.

45 китайских компаний не смогли обслуживать долг по 117 выпускам облигаций на общую сумму $16.3 млрд. Подобных значений не наблюдалось ранее ни по числу компаний, ни по совокупному объему неисполненных обязательств. На этом фоне инвесторы будут более избирательны в выборе бумаг, что может привести к продажам на рынке корпоративных облигаций, в то же время, делая ситуацию более чувствительной к договоренностям с США по торговым вопросам.

Свои скорректированные прогнозы на 2019-2020 представил МВФ, и почти все они были пересмотрены в худшую сторону. Рост мирового ВВП организация ожидает на уровне 3.5% — в октябре прогнозировался 3.7%, Россия прибавит 1.6% (прошлый прогноз 1.8%), что на данный момент все равно выглядит чрезмерно оптимистично. Ожидаемая цена нефти МВФ уменьшилась почти на 10 долларов — до 58.95 по Brent.

Тем временем совокупная чистая позиция хедж-фондов по нефти с начала 2019 года демонстрирует устойчивый рост «длинных» позиций. Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи стабилизировало сырьевые рынки, а объемы сланцевой добычи США не превышают прогнозные значения, поэтому потенциал роста сохраняется.

Сегодня в Давосе стартует Всемирный экономический форум. Большинство влиятельных политиков отказались от его посещения, что позволяет участникам сконцентрироваться на экономической повестке. Значительного влияния на российский рынок от мероприятия не ожидаем.

«Трансконтейнер» в 2018 увеличил перевозки на 6.1%, прежде всего за счет транзитных и экспортных поставок. При этом объемы внутренних перевозок грузов сократились. Акции компании фундаментально интересны для покупок, однако отличаются низкой ликвидностью.