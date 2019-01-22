Внешний фон сегодня с утра складывается негативным: фьючерсы на американские индексы снижаются на полпроцента, в «красной» зоне торгуется фондовая Азия, более процента теряет нефть, которая сверху вниз подобралась к отметке 62 доллара за баррель.

Формальным поводом для небольших продаж стал вчерашний прогноз МВФ о снижении темпов роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах на 0,2 и 0,1 процентного пункта до 3,5% и 3,6%, соответственно.

В принципе новость не такая ужи важная: прогнозов много, и далеко не все из них сбываются. Тем более оцениваемое снижение составляет чуть больше погрешности. Просто инвесторы воспользовались поводом для фиксации прибыли после серьезного роста. Это нормально.

Не обойдет коррекция и российский рынок. Впрочем, она уже началась у нас вчера под занавес торгов: весь день простоявший около нуля Индекс Мосбиржи в последние минуты перед закрытием сессии пошел в вниз.

Сегодня мы откроемся в минусе в районе 0,2% и вполне можем проверить на прочность поддержку 2445 пунктов, которая ранее была сильным сопротивлением. Однако поводов для масштабного падения мы не видим – время открывать шорты еще не пришло. При развороте рынка стоит обратить внимание на бумаги финансового сектора, прежде всего Сбербанк и акции Мосбиржи.

Рубль сегодня перешагнет отметку 66,5, но потенциал укрепления российской валюты сохраняется. Приближающийся пик налогового периода также поддержит рубль: 25 января нудно будет рассчитаться поНДС, НДПИ и акцизам, а 28 января — последний день уплаты налога на прибыль.