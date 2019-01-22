На неделе собирать книгу заявок на новые долговые обязательства будут:

* Росбанк, —/Ва1/ВВВ-, 5 млрд руб. на 3 года, ориентир YTM 9.15-9.31%,

* Магнит, ВВ/-/-, 10 млрд руб. на 3 года, ориентир YTM 9.10-9.31%,

* Газпромбанк, ВВ+/Ва2/ВВ+, 7 млрд руб. на 4 года, ориентир YTM 9.25-9.41%,

* МТС, ВВ/-/ВВ+, 10 млрд руб. на 5 лет, ориентир YTM 8.99-9.15%.

Получается, заемщики готовы привлекать заемные средства с премией от 85 бп до 137 бп к кривой ОФЗ. Более того, данная стоимость заимствований фиксируется на среднесрочную перспективу – по выпускам не предусмотрены оферты через более короткие временные интервалы.

Мы спокойно относимся к тому факту, что эмитенты предлагают более значимые уровни премии над суверенным долгом, чем, например, в [«досанкционный»] период перед апрелем 2018 года. Как минимум, с тех пор изменились макроэкономические условия и вектор направленности отечественной ДКП. При этом, привлекая ресурсы сейчас, они защищают себя как минимум от риска коррекции бенчмарковой кривой вверх на горизонте первого квартала 2019 года в силу реализации различных рисков: связанных с внешними рынками, инфляцией, санкциями, обилием первичного предложения и т.д.