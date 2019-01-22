На международных площадках наблюдается пониженный аппетит к рисковым активам. Азиатские фондовые площадки и валюты развивающихся стран находятся в небольшом минусе в пределах 0.5-1%. Причиной некоторого ухудшения настроений на глобальных площадках, вероятно, стал пересмотр основных прогнозов по экономическому росту от МВФ относительно октябрьских сценариев. Фонд снизил на 0.2 пп до 3.5% ожидаемые в 2019 году темпы роста мировой экономики. Прогноз на 2020 год снижен на 0.1 пп (до 3.6%). Помимо факторов замедления, отмечавшихся ранее (торговые противоречия, ужесточение финансовых условий и замедление китайской экономики), фонд отдельно указывает на слабую динамику европейской экономики. Очередные подтверждения этой слабости могут сегодня быть получены в рамках публикации индекса экономических настроений от ZEW в Германии и еврозоне, отражающего ожидания институциональных инвесторов и аналитиков относительно перспектив экономики. Индикатор, вероятно, сохранит слабую динамику, поэтому евро может оказаться под давлением в паре с долларом.