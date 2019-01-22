В лидерах роста к середине дня пребывали котировки ТМК (+2,49%) и обыкновенные акции “Мечела” (+0,95%). В лидерах падения были бумаги “Алросы” (-2,39%) и котировки “Роснефти” (-1,88%).

Бумаги ТМК после публикации операционных результатов за прошлый год поднялись к максимумам с декабря. При этом с технической точки зрения они пытаются закрепиться выше среднесрочного сопротивления 55,80 руб, преодоление которого откроет дорогу в район 57,65 руб. Показания дневного графика умеренно позитивны и не исключают дальнейшего повышения, однако “быкам” лучше дождаться закрепления по итогам дня выше указанного сопротивления.



