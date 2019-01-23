По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,42%, закрывшись на отметке 2632,90 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 1,22%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,91%. Индекс развивающихся рынков MSCI снизился на 0,9%, продемонстрировав самое большое снижение за две недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на пять базисных пунктов — до 2,74%.

Поводом для минорных настроений на заокеанских биржах во вторник послужил доклад МВФ о перспективах роста мировой экономики, согласно которому в 2019 году мировой ВВП вырастет на 3,5% и 3,6% в 2020 году, что на 0,2 и 0,1 процентного пункта ниже по сравнению с предыдущими оценками фонда. В свою очередь негативные настроения были усилены докладом Financial Times о том, что США отклонили предложение Китая о проведении подготовительных торговых переговоров. Однако позже советник президента Лоуренс Кудлоу опроверг отчет Financial Times, заявив о том, что он не соответствует действительности.

Очередной раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином намечен на 30 января, в рамках которого США посетит вице-премьер КНР Лю Хэ.

Динамика американских биржевых индикаторов по-прежнему является определяющей для игроков, торгующих нефтяными фьючерсами на Brent и WTI. Так, по итогам прошедших торгов вслед за S&P 500 нефтяные котировки Brent снизились на 2,1%, закрывшись на отметке $61,51.

Сегодня будет опубликована статистика от Американского института нефти, которая определит направление движения цены "черного золота" в первой половине четверга. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ждут снижения недельных запасов нефти в США на 0.75 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,02%, закрывшись на отметке 2468,73 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2450 и 2420 пунктов, основное сопротивление расположено вблизи исторического максимума 2501,78.

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 116400 и 114000 пунктов. Основное сопротивление 118600 п.

По итогам прошедших торгов российская валюта закрылась на отметке 66,53, потеряв 0,22% по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент локальная поддержка в паре рубль-доллар все так же расположена на отметке 66,15 и основная на 65,90, при прохождении которой рубль может продолжить укрепление к отметкам 65,40 и 65,20. Сопротивления находятся на 66,80 и 67,15.