Фьючерсы на ведущие фондовые индексы Америки открывают день вялым ростом в пределах 0,3%. Это попытка закрепить позиции после вчерашнего спада, в ходе которого промышленный индекс Доу Джонса упал на 1,21%, S&P 500 – на 1,38%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял 1,91%.

Повестка сегодняшнего дня складывается из множества корпоративных отчётностей региональных банков, а также ряда крупных игроков разных секторов экономики: Abbott – фармацевтика, Ford Motors – автомобилестроение, Procter & Gamble – товары повседневного спроса. Всего в среду результаты работы за последний квартал 2018 года опубликуют 83 публичные компании.

В центре внимания западных СМИ – форум в Давосе, куда, по иронии, главы ведущих западных государств как раз и не поедут. Дональд Трамп продолжит политический торг с демократами вокруг более чем 30-дневного шатдауна правительства, Тереза Мэй полностью погружена в проблему выхода Великобритании из ЕС, а Эммануэль Макрон урегулирует политико-экономический кризис во Франции.

После незначительной коррекции золото возобновляет рост на фоне отхода инвесторов от рисковых активов. Индекс доллара DXY стоит на месте.

На рынке облигаций с начала года наблюдается отток средств из фондов государственных облигаций США и приток вложений в корпоративные долговые бумаги, особенно бонды с рейтингом ниже инвестиционного «BBB». Вчера ситуация переменилась в связи с ситуативным бегством от риска, и приток показали все фонды облигаций, кроме ориентированных на обязательства с мусорным рейтингом.

Снижение мировых рынков акций проходит на фоне замедления экономического роста Китая до самых низких темпов с 1990 года в 6,6%. Масла в огонь добавляют и восторженные твиты Трампа о том, что на КНР повлияли именно введённые им пошлины. Вслед за выходом негативной макростатистики по экономике Китая Международный валютный фонд понизил прогноз роста мирового ВВП на ближайшие два года. В ближайшие дни фондовые рынки будут находиться под давлением глобальной экономической повестки.

Над американо-китайскими переговорами всё ещё висит риск обострения ситуации с арестованной в Канаде дочерью основателя и финансовым директором Huawei Technologies – крупнейшей технологической компании Китая. Ожидается экстрадиция топ-менеджера в США по делу об обходе санкций против Ирана. И хотя сам арест произошёл почти два месяца назад, очередной виток в этом деле играет против инвесторов.