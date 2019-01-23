Внешний фон перед открытием российского рынка оцениваем как умеренно негативный. После выходного в понедельник индексы США сразу попали под давление продаж. По информации западных СМИ, торговые переговоры с Китаем застопорились на нескольких принципиальных вопросах, включая заимствование технологий и структурные реформы в экономике «Поднебесной». Ухудшенные ранее прогнозы МВФ относительно роста мировой экономики также сказались на настроениях инвесторов, однако подобные оценки, как и рост ВВП Китая по итогам 2018, прогнозировались, поэтому не имели решающего значения. S&P500 и Nasdaq в данный момент тестируют нижнюю границу диапазона, который формировался с февраля по декабрь прошлого года.

Исходя из технической картины, снижение американских площадок рискует продолжиться в ближайшие дни. Если не будет положительных новостей от торговых переговоров, то даже сильная корпоративная отчетность может не помочь, так как инвесторы будут фиксировать прибыль в такие моменты, а не увеличивать позиции. Первой из лидеров рынка будет отчитываться Apple 29 января. Результаты 4 на текущий момент по капитализации компании США будут крайне важны для локальных перспектив рынка.

Затянувшийся «шатдаун» и отмена предварительных торговых переговоров с Китаем, ранее намеченных на 30-31 января, будут определять сегодняшнюю динамику торгов.

Тереза Мэй представила переработанный проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС, однако большая часть спорных моментов осталась неизменной, что сильно затруднит положительный исход голосования, которое запланировано на 29 января.

Нефть не стала исключением и также теряет позиции, чутко реагируя на негатив. Дополнительным поводом для снижения стала информация от Минэнерго США, которое прогнозирует увеличение сланцевой добычи в феврале на 62 тыс. баррелей в сутки, а также отмечает рост незавершенных скважин, которые относительно быстро могут быть запущены при росте сырьевых цен, на 2.6% в декабре.

Лучше других на российском рынке сегодня будут торговаться акции Мечела после сообщения о реструктуризации большей части валютного долга. Размер проблемных обязательств сократился с 22% до 8%. Это позволит сделать обслуживание долга дешевле, освободится денежный поток для развития бизнеса или выплат акционерам. Обыкновенные акции на этом фоне могут вырасти до 94 руб., привилегированные до 113. Минфин сегодня предложит ОФЗ на 30 млрд. руб. Ожидаем ограниченный спрос в условиях ухудшения внешнего фона.