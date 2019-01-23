Итоги аукциона по размещению депозитов в Банке России и КОБР оказались весьма скромными – на ближайшую неделю банки оказались готовы предложить лишь 993 млрд руб. (при лимите в 1.14 трлн руб.), а совокупный спрос на КОБР ограничился объемом в 80 млрд руб. При этом, объем остатков на корсчетах продолжил расти стремительными темпами, достигнув 2.8 трлн руб. по состоянию на сегодняшнее утро. Как мы писали вчера, подобный расклад сил указывает на подготовку к налоговым выплатам в пятницу (НДПИ, акцизы, НДС) и следующий понедельник (налог на прибыль).

Тем не менее, все более интересным выглядит низкая чувствительность краткосрочных ставок к объему свободной ликвидности в банковском секторе. При относительно устойчивой ставке Ruonia о/н вблизи уровней 7.62-7.63%, овернайт своп (7.88%) демонстрирует устойчивую премию над рублевым бенчмарком, ключевой ставкой и даже среднесрочными свопами (3 мес. 7.80%). Одним из наиболее вероятных сценариев, объясняющих подобную динамику, является замедленная трата бюджетных средств в начале января и высокий спрос на ликвидность в целях погашения бюджетных депозитов. Более существенные гипотезы – о сложности исполнения нормативов ликвидности – пока сложно подтвердить или опровергнуть ввиду отсутствия актуальной банковской статистики.