Вчера утром на рынке золота преобладал пессимизм. Из_за укрепления доллара желтый металл подешевел до $1 277,6/унция, фактически отражая динамику пары EUR/USD. Разворот тренда произошел днем, а к вечеру золото восстановило позиции на фоне публикации слабой статистики по продажам домов на вторичном рынке в США за декабрь. Они составили 4,99 млн домов в годовом выражении, что на 6,4% ниже уровня предыдущего месяца и меньше консенсус-прогноза (5,24 млн). На фоне этих данных доллар упал, а золото, соответственно, подорожало до $1 285,5/унция.

Также на настрой инвесторов на рынке золота вчера положительно повлияла публикация в Wall Street Journal о том, что ЕЦБ, возможно, не будет повышать процентные ставки в этом году из-за рисков замедления экономик стран еврозоны. Экономисты ЕЦБ уже трижды в своих последних отчетах пересматривали прогнозы по экономическому росту в сторону понижения, что связано с ослаблением спроса на продукцию, экспортируемую из ЕС, а также с внутренними экономическими проблемами в его странах-участницах. Другие ЦБ также осторожно оценивают перспективы повышения ставок в 2019 году, что положительно сказывается на ценах желтого металла.

Среди политических рисков на рынок золота по-прежнему влияет приостановка работы федеральных ведомств США. Завтра американские конгрессмены проголосуют по двум проектам, которые должны позволит решить эту проблему. Возможно, что ни один из законопроектов одобрен не будет, и тогда вполне вероятен дальнейший рост цен на золото.

Цены на цветные металлы восстанавливаются после коррекции в начале недели

Вчера торги на рынках цветных металлов проходили разнонаправленно. Медь, никель и цинк подешевели, а алюминий подорожал при большом объеме торгов. Сегодня алюминий вырос в цене еще на 1% с начала торгов и по-прежнему пользуется спросом (котировки превысили $1 900/т). Также подорожал и цинк – на 1,4% до $2 610/т, медь и никель открылись в плюсе.

На рынок цветных металлов по-прежнему влияет ход переговоров между США и Китаем. Financial Times опубликовала информацию о том, что администрация Дональда Трампа отказалась встретиться с двумя вице-министрами из КНР на этой неделе из-за отсутствия прогресса в обсуждении структурных реформ в Китае и вопросов, касающихся передачи технологий. Позднее Ларри Кадлоу, экономический советник администрации Дональда Трампа, заявил, что переговоры продолжаются, и подтвердил встречу в конце января в Вашингтоне. Однако инвесторы восприняли это с определенным скептицизмом, учитывая, что фундаментальные противоречия между США и Китаем действительно существуют. Между тем Китай продолжает стимулировать экономику с помощью новых инструментов увеличения ликвидности на финансовом рынке. Сегодня Народный банк Китая дополнительно предоставил китайским банкам $38 млрд для среднесрочного финансирования малого бизнеса. Статистика из Китая также благоприятна для рынка меди. В 2018 году производство рафинированной меди в Китае выросло на 8% до рекордных 9 млн т, что может означать хорошие перспективы спроса на медный концентрат в 2019 году, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.