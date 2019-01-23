Участники рынка долго ждали повода для того, чтобы хорошенько обвалить акции и таким образом выпустить накопившийся пар в результате фактически безостановочного роста котировок, начиная с 26 декабря минувшего года. За это время все индексы выросли более чем на 10%, и все понимали, что это явный перебор и нужно сделать паузу. Об этой паузе начали говорить еще на позапрошлой неделе, и пару попыток сходить вниз уже предпринималось.

Но каждый раз, даже если и был локальный провал, то от тут же выкупался, и рынок шел дальше наверх. Но бесконечно так, конечно же, продолжаться не могло. Более того, как известно, чем дольше затягивается какой-либо процесс на рынке (будь то рост, падение или же флэт), тем более динамичным и волатильным становится выход из этого состояния.

И вот вчера, что называется, звезды сошлись для полноценной хорошей коррекции. Плохие макроданные по Китаю, неопределенность в американо-китайских торговых взаимоотношениях, продолжающийся шатдаун госорганов США и пробуксовка Brexit сделали свое черное дело и легли тяжелой ношей на плечи инвесторов.

Начало торгов прошло вчера вполне прогнозируемо — с относительно небольшим гэпом вниз, в пределах 0,5-0,8%. Мы такие походы вниз в последние дни уже видели, и они неизменно потом в ходе дальнейших торгов выкупались. Вот и вчера в первые часы основной торговой сессии после гэпа вниз участники рынка как бы стояли в нерешительности и думали что же дальше делать. В какой-то момент даже показалось, что мы опять пойдем по проторенной дорожке с выкупом гэпа. Но ни сил, ни, по-видимому, желания у быков на это не было, и котировки фактически по всему фронту бумаг медленно, но верно стали соскальзывать все ниже и ниже. И только в последний часть торгов быки хоть немного встрепенулись и не позволили закрыться на минимумах дня.

Усугубилась ситуация еще и падающей нефтью, которая, естественно, стала поводом для распродажи акций нефтедобывающий компаний. Именно акции компаний, работающих в сырьевом секторе стали вчера худшими. Здесь среднее снижение составило 2,3%. Вторыми по «худшести» стали акции промышленных компаний. И здесь тоже понятна основная причина их снижения — неопределенность в американо-китайских торговых отношениях.

Однако сказать, что акции сырьевых и промышленных компаний были намного хуже всех остальных, все же нельзя. К сожалению, медвежий каток распродаж прошелся по всем секторам более или менее равномерно, и снижение на 2-3% было вчера обычным явлением. Разве что чуть получше смотрелись защитные акции коммунальщиков, где потери в среднем составили всего лишь 0,2%.

Ожидания рынка 23 января

Вчерашний поход вниз действительно, судя по всему, выпустил пар и снял фактор локальной перекупленности рынка. По крайней мере, есть весомые надежды, что это действительно так и есть.

Общая обстановка на рынке сегодня вполне мирная и спокойная. По крайней мере, сегодня мы видим, что ни один из рынков не желает вчерашнего продолжения бурных распродаж.

Так, азиатские рынки, несмотря на не очень оптимистичную макростатистику по Японии, закрылись сегодня вблизи нулевых отметок — кто-то в небольшом плюсе (Китай), а кто-то в таком же незначительном минусе (Япония). В Европе по итогам первой половины дня картина абсолютно такая же — никто никуда идти не желает, и все европейские индексы стоят вблизи нулевых отметок.

Что касается американского рынка, то с раннего утра было несколько тревожно, поскольку фьючерсы на все основные американские индексы торговались в красной зоне с потерей по 0,2-0,3%. И были опасения, как бы вчерашний процесс распродажи не продолжился. Однако с открытием европейских рынков медведи быстро успокоились, а котировки фьючерсов уверенно пошли вверх, прибавляя к 13-00 мск к вчерашнему закрытию все те же 2-3 десятых процента. Что будет происходить на торгах в период основной торговой сессии, точно сложно предсказать, но скорее всего вновь на торгах будут править бал те участники, которые придерживаются стратегии «Buy the dips» и которые будут активно выкупать наиболее подешевевшие вчера акции прежде всего технологического сектора и нефтянки (поскольку цены на нефть также сегодня пошли вверх).

О том, что рынок сегодня позитивно настроен, свидетельствует и реакция участников рынка на вышедшую умеренно позитивную отчетность компании IBM. Обычно котировки акций этой компании снижаются после выхода любой (ЛЮБОЙ!!!) отчетности — хорошей или плохой. Но сегодня, как говорится, «щось в лiсi сдохло», и после выхода вчера вечером отчетности, акции IBM рванули вверх и прибавляют с утра более 5%. И это несмотря на то, что показатели выручки компании снизились по сравнению с прошлым годом.

Так что будем надеяться, что и по другим акциям у участников рынка сегодня будет такой же боевой настрой. Ожидать, конечно, какого-то супер роста не стоит, но отыграть где-нибудь половину от вчерашних потерь сегодня участникам рынка вполне по силам. Этого и будем ждать — роста в пределах от 0,3 до 0,8%.