Вчера Банк России опубликовал ежедневные данные по потокам ликвидности за 21 января, согласно которым регулятор приобрел иностранную валюту на сумму, эквивалентную 7 млрд руб., с расчетами 21 января. Средний объем покупок валюты, исходя из заявленных планов Минфина, составляет 15,6 млрд руб. в день.

На первый взгляд причина возникновения такой разницы неясна, и сперва может показаться, что ЦБ изменил объем закупок иностранной валюты. Но на самом деле это не так: из-за того, что 21 января в США был выходной (День Мартина Лютера Кинга), расчеты по операциям с инструментом USD/RUB TOM, осуществленным в прошлую пятницу, 18 января, были перенесены на вторник, 22 января. Таким образом, сегодняшняя статистика показала увеличение объемов покупок на 8,6 млрд руб. с расчетами сегодня (аналогичная ситуация неоднократно наблюдалась в 2017–2018 годах, когда расчеты по операциям выпадали на праздничные дни в США).

Итак, никаких изменений в объеме покупок иностранной валюты не произошло. Впрочем, следует отметить, что в 2017 году и в начале 2018 года данные ЦБ вообще не отражали потоки ликвидности, возникающие в связи с покупками иностранной валюты в американские праздники. Это значит, что все эти операции осуществлялись с валютной парой USD/RUB. На этот раз их объем не сократился до нуля. Следовательно, 7 млрд руб., по всей видимости, были проданы на спотовом рынке EUR/RUB, поскольку это единственная ликвидная валютная пара с участием рубля помимо USD/RUB. Однако ее ликвидность намного ниже: как правило, ежедневный объем торгов на спотовом рынке Московской биржи по паре USD/RUB (с расчетами сегодня и завтра) составляет около $3,5–4,0 млрд, а по паре EUR/RUB – примерно 0,6–0,7 млрд евро. Таким образом, доля операций по валютной паре EUR/RUB в совокупном объеме спотовых торгов по рублю на Московской бирже в среднем равняется 17%.

Помимо вчерашних данных, которые указывают на связанное с американским праздником сокращение закупок иностранной валюты с расчетами на следующий день (но не на их полное обнуление) и на частичный перенос операций на рынок EUR/RUB, ранее было зафиксировано два аналогичных эпизода: согласно данным за 28 мая 2018 года, когда в США отмечали День поминовения, 14% покупок иностранной валюты ЦБ, вероятно, было произведено в евро, а данные за 4 июля 2018 года, когда американцы праздновали День независимости, свидетельствуют о том, что в евро было осуществлено 40% покупок иностранной валюты. Конечно, мы не можем с уверенностью говорить о том, какова фактическая средняя доля евро в этих операциях, т. к. валютная структура данных закупок полностью находится на усмотрении ЦБ, причем сведения о ней напрямую не предоставляются. Однако, судя по вчерашним данным, в пятницу доля евро в закупках иностранной валюты ЦБ составила 45%. Таким образом, исходя из наших наблюдений можно заключить, что данный показатель растет и существенно превышает долю евро на спотовом рублевом рынке.

Возможно, текущее положение дел свидетельствует о том, что Банк России все больше отдает предпочтение евро. Это соответствует данным из последнего отчета ЦБ по золотовалютным резервам за 2К18 (отчет отражает ситуацию с запозданием в полгода): согласно этим данным, после введения в апреле санкций в отношении РУСАЛа структура золотовалютных резервов существенно изменилась. В отчете содержится подтверждение того, что ЦБ продал гособлигации США на сумму около $100 млрд. Таким образом, доля долларовых активов в структуре резервов, которые на конец 2018 года составляли в общей сложности около $460 млрд, в 2К18 уменьшилась на 22 п. п., а доли китайского юаня и евро увеличились примерно на 10 п. п. каждая, соответственно до 14,7% и 32%.

Получается, что ЦБ не только увеличил покупки евро, но и стал проводить их напрямую, то есть покупать евро за рубли, а не за доллары, ранее купленные за рубли. Прямые покупки евро позволяют ЦБ избежать дополнительных комиссий и снижают валютные риски, связанные с колебаниями пары EUR/USD.

Мы полагаем, что доля евро в золотовалютных резервах будет расти, так как покупки евро (45% от дневного объема) будут направляться, скорее всего, непосредственно на пополнение резервов, а покупаемые доллары (55%) могут частично конвертироваться и в другие валюты, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



