Главной идеей дня стал весьма бурный рост бумаг электроэнергетики. В правительстве обсуждают вопрос нормы потребления электричества по льготным тарифам, которыми называют текущие. Предполагается ориентировочная норма в 300 киловатт с дальнейшим повышением стоимости до экономически обоснованной. Для понимания рыночных перспектив важно отметить то, что процесс переоценки внутренних цен на энергию начался и перешёл в более практичную плоскость, что также означает перспективу существенного повышения цены на газ в течение 1-3 лет. Пока ростом на обсуждение отреагировали бумаги энергетиков: «Россети» (+3,39%), «ФСК ЕЭС» (+2,45%), «ОГК-2» (+2,29%). «Газпром» (+0,88%) реагирует вяло, но данный процесс может наиболее сильно сказаться на его прибыли, если внутренние цены будут скорректированы относительно внешних. Уже ближе к закрытию торгов стало известно, что принятие решения по вопросу нормы потребления отложено до 2020 года, чтобы провести мониторинг реальных доходов населения. Поэтому устойчивый рост бумаг энергетиков пока откладывается.

Лидером дня стали бумаги «Татнефти». Привилегированные подорожали на 4,75%, а обыкновенные на 4,64%. Банк «Санкт-Петербург» (+2,61%) отчитался об увеличении прибыли по РСБУ в 2018 году на 49,2% до 6 млрд рублей. Акции «Магнита» продолжают восхождение, подорожав на 2,38%. Розничная сеть во многом реализовала свой потенциал расширения за счёт приобретения новых площадей и уже начинает повышать свою эффективность за счёт улучшения системы управления. X5 Retail Group (-0,63%) показала рост чистой выручки в 2018 году на 18,5% и замедление этого роста в IV квартале до 17,1%. Основной прирост был обеспечен приобретением новых площадей. Впрочем, также стоит отметить рост сопоставимых продаж на 1,5% за 2018 год и на 3,7% в IV квартале. Несложно заметить, что рост сопоставимых продаж во многом совпал с ускорением темпов инфляции. В любом случае, отчётность указывает на то, что показатели роста выручки продолжают замедляться и времена экстенсивного развития за счёт новых площадей проходят. Хуже всех смотрелись расписки En+ (-1,64%), «ТМК» (-1,54%) и «САФМАР» (-0,79%). Активность на рынке была средней. По итогам основной секции объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 39,47 млрд рублей. Впрочем, это достаточно позитивно, так как приближение к историческому максимуму не провоцирует распродажи, а это значит, что вероятность выхода и закрепления выше отметки 2500 пунктов достаточно высокая.

Рубль на торгах в среду игнорировал всех и вся. Впрочем, даже в Bank of America полагают, что он укрепится до 62 за доллар в течение года. Меж тем нефть к вечеру заметно просела и оказалась в минусе. Аукционы ОФЗ прошли весьма неудачно. На первом аукционе инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением в июле 2022 года в объёме 20 млрд рублей. Удалось разместить лишь около половины предложенного объёма при спросе 16,001 млрд рублей. Средневзвешенная доходность размещения составила 8,04%, что в текущих условиях показалось недостаточным для инвесторов. Во всяком случае, накануне ЦБ РФ реализовал купонные облигации 17-го выпуска со средневзвешенной доходностью 8,16%. На втором аукционе размещались ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением в мае 2034 года. Удалось разместить лишь 7,487 млрд бумаг по номиналу при спросе 8,137 млрд рублей. Средневзвешенная доходность оказалась на уровне 8,47%. Обнадёживает лишь то, что ЦБ РФ пока весьма взвешенно подходит к вопросу покупки валюты для Минфина. Если 18 января на закупку было направлено 7,4 млрд рублей, то 21 января уже 24,2 млрд рублей. То есть можно говорить о том, что регулятор проводит скупку в периоды, когда у рубля есть поводы для укрепления. И, напротив, сокращает объёмы закупки при негативной ситуации на рынке. Стоит также вспомнить о заявлении главы Сбербанка Г. Грефа о том, что он не исключает разового повышения ставки ЦБ РФ в текущем году. Подобное предположение может иметь под собой основание, если инфляция всё же разгонится выше 5,0-5,5%, которые ожидают в ЦБ РФ в начале года. Пока Росстат сообщает о том, что инфляция с начала января достигла уже 0,9% по сравнению с 0,3% за аналогичный период год назад. В исследовательском холдинге «Ромир» обнаружили, что личная инфляция в РФ за декабрь составила —0,2% при официальной инфляции 0,8%. В ЦБ РФ сообщают, что за декабрь вложения нерезидентов в ОФЗ сократились лишь на 13,1 млрд рублей. К вечеру среды доллар слабел на 0,7% до 66,072, а евро на 0,42% до 75,24.

Политический процесс в США продолжает приобретать новые традиции. Лидер демократов в палате представителей Ненси Пилоси заявила, что обращение Д. Трампа в Конгрессе будет приветствоваться только тогда, когда завершится текущий бюджетный кризис, с чем, собственно, Д. Трамп и согласился. Пока политики спорили, корпорации продолжали отчитываться. IBM (+8,46%) отчиталась лучше ожиданий как по выручке, так и по прибыли, а также обещает рост показателей благодаря быстро растущим сегментам бизнеса. Производитель потребительских товаров Procter & Gamble (+4,87%) не только представил сильную отчётность, но и повысил свои ожидания. Провайдер услуг связи Comcast Corp. (+5,49%) также удивил рынок ростом прибыли и выручки выше ожиданий. Из статистики дня можно отметить рост индекса цен на жильё в ноябре на 5,8% по сравнению с 5,7% в октябре. По итогам дня DJIA вырос на 0,7% до 24575,62 п., а S&P 500 повысился на 0,22% до 2638,70 п.

Обзор азиатских торгов стоит начать с того, что появилась информация о блокировке поискового сервиса Microsoft. Однако рынки пока не придают особого значения данному важному событию, которое способно поднять торговую войну на новый уровень. Впрочем, от утреннего оптимизма почти ничего не осталось. Накануне президент США Д. Трамп говорил о том, что Китай очень хочет заключить сделку, но события вроде ареста финансового директора Huawei и блокировки сервиса Bing вряд ли придают уверенность в этом. ЦБ Ю. Кореи оставил свою денежную политику без изменений, ссылаясь на ухудшение условий международной торговли. Безработица в Австралии неожиданно снизилась до 5,0% с 5,1% в ноябре. Впрочем, частично за это ответственность несёт сокращение экономически активного населения. Предварительный индекс деловой активности Японии в производственном секторе упал до 50,0 п. в январе с 52,6 п. в декабре. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20555,54 п. (-0,19%), Hang Seng — 27065,18 п. (+0,21%), Shanghai Composite — 2589,49 п. (+0,33%).

Нефть продолжает снижаться. Накануне API сообщил о том, что на неделе, завершившейся 18 декабря, коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,6 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 3,6 млн баррелей, а дистиллятов на 2,6 млн баррелей. Обзор S&P Global Platts показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти на 0,6 млн баррелей, а также увеличение запасов бензина на 2,9 млн баррелей и дистиллятов на 0,9 млн баррелей. Впрочем, всё это прошлое, а ближайшее будущее предлагает очередную серию сериала под названием «цветные революции». Число жертв очередных волнений в Венесуэле уже приближается к 20. Лидер парламентской оппозиции объявил себя временным президентом страны, которого поспешили признать США и союзники Вашингтона в Латинской Америке. Добыча в Венесуэле сократилась почти вдвое от максимальных и может продолжить снижение на фоне политического кризиса. К 9:00 мск Brent — $60,83 (-0,51%), WTI — $52,35 (-0,51%), золото — $1280,6 (-0,26%), медь — $5855,5 (+0,06%), никель — $11650 (-0,43%), палладий — $1307,8 (-0,03%), платина —$798,6 (+0,28%).

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 95,79 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,138 (+0,04%), GBP-USD — $1,307 (+0,05%), USD-JPY – 109,61 (+0,01%).

Внешний фон неоднозначный. Китай и США продолжают говорить о мирных торговых намерениях в официальном ключе, но попутно не забывают уколоть друг друга на втором плане. Бюджетный кризис в США переходит в 34 день. Сырьевые валюты слабели на торгах в Азии, а региональные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Похоже, что у российского рынка нет поводов, чтобы штурмовать отметку в 2500 пунктов, тем более, что тема норм потребления электричества отложена до 2020 года.