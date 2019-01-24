Российский рынок акций и рубль в четверг в начале дня умеренно подрастут на нейтральном внешнем фоне. Отечественную валюту поддержат налоговый период и рост азиатских площадок.

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок в четверг может продолжить восходящую динамику и попытается протестировать отметку в 2500 пунктов, полагает Роман Антонов из Промсвязьбанка. Сдерживать рост будет слабая динамика нефтяных котировок, в то же время замечает он.

Сегодня операционную статистику по итогам 2018 год представят "Лента", "Полюс" и "Алроса", что может поддержать котировки компаний, отмечает аналитик.

"С позиций технического анализа, индекс РТС приближается к уровню 1200 пунктов, вблизи которого трижды за прошедший год встречал сопротивление, что подразумевает возможность сокращения активности покупателей в ближайшие дни. Внешний фон к открытию торгов выглядит скорее нейтральным, в течение дня участники рынка ожидают голосования в сенате США по вопросу о мерах обеспечения финансирования правительства, но итоги голосования, по всей вероятности, станут известны уже после закрытия основной торговой сессии на Московской бирже", — комментирует Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Сегодня рубль будет находиться под влиянием разнонаправленных факторов. Котировки нефти снижаются на фоне опасений инвесторов относительно замедления спроса на нефть со стороны Китая и Японии. Но поддержку рублю будут оказывать закрывающиеся в плюсе азиатские рынки и приближающийся пик налоговых выплат (25 января)", — в свою очередь отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

По его прогнозу, пара доллар-рубль будет колебаться в районе 65,75-66,8 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне отчетов компаний, затмивших сохраняющиеся опасения по поводу мировой экономики.

Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс NASDAQ растет на 0,2%, на индекс S&P 500 снижается на 0,01%, на индекс Dow Jones — на 0,04%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,44%, гонконгский Hang Seng Index – на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,37%, при этом японский Nikkei 225 снизился на 0,09%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 60,83 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,51% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1382 доллара против 1,1379 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся на пиковых значениях, обновив максимумы с октября 2018 года по основным индексам, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,92% — до 2491,49 пункта (поднимался до 2493,06 пункта), индекс РТС — на 1,43%, до 1186,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 46 копеек – до 66,07 рубля, евро — на 32 копейки, до 75,24 рубля, следует из данных Московской биржи.