Вчера X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ) опубликовала сильную операционную отчетность за 4 кв. 2018 г. Рост выручки несколько замедлился – на 0,5 п.п. относительно предыдущего квартала, но остался весьма быстрым для текущей рыночной ситуации. В частности, общая выручка компании увеличилась на 17,1% (здесь и далее – год к году) до 421 млрд руб. (6,3 млрд долл.). При этом сегмент «Пятерочка» показал рост продаж на 18,1% до 327 млрд руб. (4,9 млрд долл.), а подразделение «Перекресток» – на 23,1% до 67,2 млрд руб. (1,0 млрд долл.). Карусель увеличила продажи всего на 0,5% до 26,4 млрд руб. (392 млн долл.). В течение квартала рост выручки ускорился с 16,2% в октябре до 17,5% в ноябре и 17,4% в декабре.

Сопоставимые продажи резко выросли за счет увеличения трафика в сегменте «Перекресток». В 4 кв. прошлого года источником роста выручки X5 стало как расширение торговой сети, так и хорошая динамика сопоставимых продаж. В частности, торговая сеть компании увеличилась на 746 магазинов, в том числе в сегменте магазинов шаговой доступности «Пятерочка» – на 700. Общее количество магазинов составило 14 431, включая 13 522 магазина «Пятерочка» и 760 магазинов «Перекресток». Торговая площадь увеличилась на 18% до 6 464 000 кв. м. Сопоставимые продажи выросли на 3,7% по компании в целом, в том числе на 3,3% в сегменте «Пятерочка» и на 7,5% в сегменте «Перекресток». При этом покупательский поток в целом по компании вырос на 2,2% (в числе прочего на впечатляющие 8,2% в сети «Перекресток»), а средний чек – на 1,4%.

Результаты подтверждают лидирующее положение компании на российском рынке продовольственной розницы. Операционные результаты X5 за 4 кв. 2018 г. отражают способность компании поддерживать высокие темпы роста выручки даже в условиях подавленного потребительского спроса и ужесточения конкуренции. Сильная динамика сети «Перекресток» также является позитивным фактором и может отражать как улучшение работы самой сети, так и возвращение интереса потребителей к более дорогим форматам. Мы подтверждаем для акций X5 рекомендацию ПОКУПАТЬ.