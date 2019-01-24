Как сообщил вчера Росстат, инфляция в период с 15 по 21 января составила 0,2%, что предполагает рост цен на 0,9% с начала месяца. Динамика инфляции продолжает соответствовать нашим ожиданиям. Даже если инфляция достигнет 1,1-1,2% м/м, или 5,1-5,2% г/г в январе, текущий рост цен, на наш взгляд, не несет дополнительных рисков в дальнейшем. Мы считаем, что основанием для того, чтобы считать, что инфляция находится под контролем, является тренд по непродовольственной инфляции. В декабре 2018 г., несмотря на ускорение основной цифры по инфляции, рост непродовольственных цен составил всего 0,2% м/м, оказавшись самым низким уровнем роста за декабрь с 2008 г. В целом, учитывая текущие тренды по инфляции, мы сомневаемся, что ЦБ потребуется повышать ставку на следующем заседании 8 февраля.
ЦБ РФ не потребуется повышать ставку в феврале
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