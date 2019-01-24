А начиналось все так здорово! Сразу с открытия основной торговой сессии, как и предполагали многие аналитики, мы увидели гэп вверх с ростом плюс-минус 1% по разным индексам. И в первые минуты даже могло показаться, что есть шансы увидеть какой-то дальнейший разгон котировок с возможностью ликвидации всей просадки рынка, которую мы получили по итогам торгов вторника. Но не тут-то было!

Спекулянты, воспользовавшись поступлением информации о событиях в Венесуэле, начали в буквальном слове кошмарить рынок, проваливая его все ниже и ниже. И по истечении 2 торговых часов от роста не осталось и следа. Более того, уже можно было даже начать беспокоиться, как бы не случился новый обвал.

Но к счастью, хорошая корпоративная отчетность пока не дает слишком уж больших поводов для начала системной распродажи. Главным героем вчерашнего дня стали, безусловно, акции одной их старейших технологических компаний мира — International Business Machine (IBM, +8,46%), которые голодные инвесторы буквально выхватывали друг у друга. Да, наверное, уже никто и не вспомнит, когда в последний раз акции IBM пользовались у инвесторов таким феерическим спросом. И этот спрос не только гнал вверх котировки самой IBM, но также и успешно поддерживал индекс Dow Jones, в котором акции IBM являются неотъемлемой составляющей. Ну а за старичком Dow постепенно потянулись вверх и все остальные. И поэтому закрытие дня прошло уже вполне мирно и безобидно — вблизи нулевых отметок и, что самое главное, уже на зеленой территории.

Кроме компании IBM очень мощно отчиталась военно-промышленная корпорация United Technologies (UTX, +5,38%). Но в отличие от IBM, от которой, по правде говоря, никто ничего хорошего не ждал, от UTX ждали действительно хороших результатов, и она эти ожидания вполне оправдала.

А вот одним из главных лузеров по итогам вчерашнего дня стала компания Qualcomm (QCOM, —4,64%), которая подверглась вербальной атаке со стороны хедж-фонда Kerrisdale Capital. Последний объявил еще до начала торгов о том, что держит короткую позицию по акциям QCOM, и понизил target price до совсем уж неприличного уровня в $21. Все это хедж-фонд сделал из-за того, что считает, что QCOM проиграет все суды и вынужден будет лицензировать все свои чипы и в итоге потеряет все доходы от роялти за свою продукцию. Как видим, инвесторы услышали эти слова и нервно на них отреагировали.

Ожидания рынка 24 января

Как это ни странно, но рынок абсолютно спокоен. Этого, конечно, не скажешь, глядя на вчерашние торги. Но это действительно так. Венесуэльские события пока беспокоят только политиков и никак не сказываются на самочувствии мировых финансовых рынков, которые продолжают жить своей жизнью и боятся своих собственных тараканов. А поскольку новых этих самых тараканов сегодня не прибавилось, то все и успокоились. Хуже не стало — уже хорошо. И поэтому все фондовые рынки дружно переоделись в зеленый цвет, и инвесторы считают, что этот цвет рынкам к лицу. По крайней мере по итогам первой половины дня. Но день все же только начинается, и все самое интересное нас ждет сегодня во второй половине.

Во-первых, это очередное плановое заседание ЕЦБ. Все ждут не столько информации о том, изменит европейский центробанк ставку или нет, сколько выступление его Председателя Марио Драги, в ходе которого он должен признать, что в Европе есть проблемы. Скорее всего, он так и сделает, и тогда участники рынка получат хороший сигнал к тому, что ЕЦБ не будет в ближайшем будущем педалировать процесс повышения ставок, как это сделала ФРС. Подождем-с…

Во-вторых, сегодня среда… ой, нет — сегодня четверг, но в связи с праздником в понедельник выход данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов перенесен со среды на четверг. Так вот сегодня эти данные будут ждать с нескрываемым нетерпением, поскольку вчера вечером Американский институт нефти (API) дал прогноз, что запасы за последнюю неделю должны снизиться более чем на 6 млн. баррелей. И если мы увидим именно эти цифры, то это будет сильным ударом сначала по рынку нефти, а затем, естественно, и по акциям нефтяных компаний. Эти данные выйдут в 19-00 мск. Так что готовимся как всегда к худшему и надеемся на лучшее.

Ну и наконец, это корпоративная отчетность. Сезон отчетности в самом разгаре. Вчера ночью после окончания торгов отчитался Ford (F) и полупроводниковая компания Lam Research (LRXC). К всеобщему счастью и та, и другая компания вполне оправдали ожидания аналитиков. Что касается Ford, то здесь аналитики боялись провальной отчетности. Но этого не произошло, и на премаркете акции компании стоят вблизи нулевых отметок, и это хорошо!

А вот отчетность Lam Research полностью оправдала все ожидания и вышла блестящей. В итоге мы видим рост котировок ее акций более чем на 6%.

Также до начала торгов должна выйти отчетность таких достаточно знаковых компаний, как American Air Lines (AAL) и Bristol-Myers Squibb (BMY). И по первой, и по второй прогнозы аналитиков весьма позитивные, и поэтому есть надежда, что мы увидим хорошие данные, и это поддержит оптимизм на рынке.

Поэтому, если говорить о сегодняшних торгах, то нас ждет сложный и неоднозначный день, но все же есть шансы, что умеренный оптимизм будет преобладать на рынке и торговый день завершится на положительной территории, а индексы прибавят по несколько десятых процента.