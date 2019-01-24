В лидерах роста к середине дня пребывали котировки ЛСР (+2,54%) и обыкновенные акции “Ростелекома” (+1,25%). В лидерах падения были бумаги “Роснефти” (-2,38%) и котировки НЛМК (-2,08%).

Акции “Роснефти” корректируются к нижней границе среднесрочного “боковика” (405-440 руб), в котором пребывают с ноября. ADX при этом указывает на усиление нисходящего тренда и предупреждает о возможном пробое поддержки с перспективой движения в район 390 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинджера недельного графика. Отскок наверх от поддержки может вернуть бумаги в район 415-420 руб.



