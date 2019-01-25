Четверг Доу Джонс закрыл в символическом минусе в 0,09%, S&P 500 вырос на 0,12%, а Nasdaq Composite прибавил 0,68%. Пик корпоративной отчётности на неделе уже прошёл, а рост котировок очень неуверенный. Объяснений этому несколько.

Так, вчера министр торговли Уилбур Росс заявил, что Китаю и Америке до разрешения торговых противоречий предстоит ещё огромный путь. С ним заочно полемизирует Дональд Трамп, который в своём твиттере регулярно сообщает, что рано или поздно страны придут к договорённости. В 30-31 числах января состоится очередной раунд торговых переговоров, а крайний срок для заключения сделки – 1 марта. В условиях приближающегося дедлайна скептические комментарии со стороны официальных лиц играют против рынка.

Не будет преувеличением сказать, что корпоративные отчёты – единственный положительный фактор для акций в последние дни. На неделе шесть компаний из промышленного индекса Доу Джонса опубликовали финансовую отчётность за последний квартал. Компании из разных секторов экономики в большинстве своём продемонстрировали хорошую отчётность, превосходящую ожидания рынка. Учитывая прошлогодние пожары и ураганы в США, приятным сюрпризом стала возросшая чистая прибыль на акцию у страховой компании The Travelers. Однако существенная часть прироста акций сошла на нет по итогам четверга.

Хорошие новости подходят к концу. Аналитики фондов по управлению активами и инвестиционных банков сокращают свои прогнозы по приросту чистой прибыли компаний. Почти полтысячи предприятий, из которых каждое четвёртое входит в S&P 500, опубликуют квартальную отчётность на следующей неделе. Но это будет чуть позже, а в пятницу поддержать рынки особо некому.

Сегодня рынок будет следить за отчётностями биофармацевтической компании AbbVie, лидера строительной отрасли D.R. Horton и производителя потребительских товаров Colgate-Palmolive. Из макроэкономической статистики следовало бы ждать данные по продажам нового жилья и по базовым заказам на товары длительного пользования за ноябрь и декабрь соответственно, но Бюро переписи населения США, которое в ответе за вышеуказанную информацию, не работает из-за остановки работы федерального правительства.

Индекс доллара живёт внешними новостями и совершил настоящий рывок вверх на смягчении риторики ЕЦБ. Глава регулятора Марио Драги принял во внимание слабые данные по деловой активности в валютном блоке и выразил готовность подстраивать денежно-кредитную политику под положение дел в реальном секторе. Евро упал до более чем месячного минимума к доллару ниже отметки 1,13. DXY закрепился выше уровня 96,5 в отсутствие каких-либо заявлений со стороны ФРС.

Драгоценные металлы незначительно снижаются, а вот фонды облигаций, особенно долгосрочных трежерис, набирают популярность. В условиях вяло растущих акций картина вовсе не удивительная. Фьючерсы на фондовые индексы США открывают пятницу ростом на 0,5–0,9%, повторяя динамику азиатских рынков.