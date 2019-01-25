Американский рынок акций закрылся вчера около нуля, на сегодня фьючерсы на фондовые индексы США прибавляют порядка трети процента. В «зеленой» зоне фондовая Азия. При этом более чем на процент выросла нефть и в хорошем плюсе промышленные металлы.

Все это говорит в пользу того, что рынок акций Мосбиржи сегодня откроется 0,3-процентным ростом, и если внешний фон не ухудшится, то рублевый индикатор вполне сможет добраться до своей цели 2500 пунктов.

Каких-либо важных новостей для улучшения настроений на фондовых площадках нет, просто рынок вступил в фазу волатильности, и новости являются лишь поводом для движения в ту или иную сторону.

Впрочем, политический кризис в Венесуэле является небольшим драйвером роста цены на нефть. Сейчас котировки «черного золота» тестируют отметку 62 доллара за баррель, но пока поводов для выхода из привычного для последних дней канала 60-63 доллара за баррель не видно.

Однако по-прежнему не рекомендуем торговать акциями «Роснефти» до тех пор, пока ситуация в Венесуэле не будет разрешена. Долг венесуэльской госкомпании PdVSA перед «Роснефтью» оценивается в 6 млрд долларов.

Учитывая сегодняшний рост цен металлов, вполне возможно, что тянуть Индекс наверх будет не только Сбербанк, но в телегу впрягутся и нефтяники с металлургами, и всем вместе им удастся достигнут желаемой цели. Следует учитывать, что для акций Сбера сопротивление расположено в районе 215-217 руб, и без новых стимулов дальше ему пройти будет сложно.

В то же время на акции экспортеров будет давить усиливающийся рубль – сегодня наступает пик налоговых платежей, и российская валюта после вчерашнего полупроцентного роста уйдет в диапазон 65-65,5 руб за доллар. Здесь шорты по паре доллар-рубль лучше фиксировать: вероятность разворота вверх, как это происходило весь последний квартал прошлого года, велика.

Если мы не увидим позитивного открытия рынка акций США, то традиционные пятничные коррекционные настроения могут возобладать под занавес торгового дня.