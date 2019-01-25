Одной из главных историй прошедших торгов стали риски, связанные с политическим кризисом в Венесуэле. Возможная смена власти в этой стране угрожает российским инвестициям, включая кредиты и проекты «Роснефти» (-2,71%). Согласно информации Минэкономразвития, объём инвестиций «Роснефти» в проекты Венесуэлы составляет $3,5 млрд. Однако делить шкуру неубитого медведя ещё рано, да и новому режиму понадобятся партнёры для преодоления тяжёлого экономического положения, хотя чемпионами на эту должность являются США.

Кроме того, укрепление российского рубля давило на прочие бумаги экспортёров, среди которых наиболее заметные потери показали металлурги: «Северсталь» (-2,09%), «НЛМК» (-1,57%). Акции банка «Санкт-Петербург» (+1,75%) продолжили отыгрывать сильную отчётность за 2018 год. «Ростелеком» (+0,7%) выражает заинтересованность в увеличении своей доли в мобильном операторе Tele2. Речь идёт как минимум о контрольном пакете. Информацию об этом также подтверждает глава «ВТБ» (-1,63%) А. Костин. «Лента» продолжила печальную традицию отчётности розничного сектора. Выручка в 2018 году выросла на 13,2%, а в IV квартале её рост замедлился уже до 6,6%. Сопоставимые продажи в 2018 году повысились на 1,3%, а в IV квартале на 2,1%. Бумаги «Полюс» упали на 0,76%), хотя операционные результаты по итогам 2018 года оказались вполне сильными. Производство золота выросло на 13%, а в 2019 году ожидается рост на 17%. Принятие норм потребления электроэнергии отложили до 2020 года, но правительство одобрило программу модернизации ТЭС на 1,9 трлн рублей. В лидерах дня были бумаги «ЛСР» с ростом на 2,76%, а аутсайдером дня оказались акции АФК «Система», упавшие на 3,06%.

Активность по итогам дня оказалась довольно высокой. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг почти 49,34 млрд рублей. Если в ближайшие дни рублёвый индикатор рынка не сможет подняться выше 2500 пунктов и закрепиться там, то на графике сформируется сильный сигнал на продажу.

Отечественная валюта продолжила игнорировать внешний негатив. В значительной степени это связано с налоговым периодом. Кроме того, от ЦБ РФ ждали более значимых покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Меж тем пока реализуются лишь объёмы, которые были запланированы в рамках сверхдоходов декабря. 22 января регулятор купил валюту лишь на 15,7 млрд рублей. К слову говоря, Bank of America прогнозировал, что именно отсутствие отложенных покупок может привести курс рубля к отметке 62 за доллар. В любом случае, до середины будущей недели положение рубля вряд ли ухудшится. К вечеру четверга доллар слабел на 0,45% до 65,777, а евро на 1,13% до 74,392.

Индексы США преимущественно закрыли день в плюсе, кроме Dow Jones, который оказался более чувствителен к вопросам торговой войны. Бумаги, связанные с полупроводниковой индустрией, показали существенный рост в течение дня (PHLX Semiconductor Index подскочил на 5,73%), но данный оптимизм может быстро прекратиться. Уже после закрытия регулярной сессии Intel Corp. отчиталась хуже ожиданий как по прибыли, так и по выручке. Негатив для рынка пришёл от министра торговли США Вилбера Росса, который заявил в интервью CNBC о том, что США ещё слишком далеки от заключения сделки с Китаем. Однако крайний срок уже стремительно приближается. Д. Трамп говорил о необходимости достичь результата к 1 марта. Рынок также живёт отчётами. Сильные результаты представили American Airlines Group, Southwest Airlines, JetBlue Airways. Самым примечательным статистическим событием дня стало падение числа первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю ниже 200 тыс. впервые за полвека. Предварительный индекс деловой активности в промышленности вырос в январе до 54,9 п. с 53,8 п., а в сфере услуг снизился до 54,2 п. с 54,4 п. в декабре. Кроме того, индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board упал в декабре на 0,1%. По итогам дня DJIA снизился на 0,09% до 24553,24 п., а S&P 500 поднялся на 0,14% до 2642,33 п.

Азиатские торги проходили в плюсе, игнорируя слабый отчёт Intel. Однако начать стоит с другого. Накануне ЕЦБ провёл очередное заседание по ставке, но не стал менять текущие параметры денежной политики. Президент ЕЦБ Марио Драги отметил смещение экономических рисков в сторону замедления экономики, хотя ещё в декабре отмечал их сбалансированность. Кроме того, правительство Германии снизило прогноз роста ВВП в 2019 году до 1% с прежних 1,8%. Пока на это реагирует лишь евро, который ослаб до полуторамесячного минимума относительно доллара. Возможно, в Азии больше обращают внимание на слова Вилбера Росса, что США и КНР всё же имеют шанс на преодоление противоречий. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20771,10 п. (+0,95%), Hang Seng — 27491,40 п. (+1,37%), Shanghai Composite — 2612,27 п. (+0,79%).

Нефть торговалась в плюсе на фоне угроз США заморозить нефтяной экспорт из Венесуэлы, чтобы блокировать поступление каких-либо финансовых средств для действующего президента Н. Мадуро. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 18 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,0 млн баррелей до 445,0 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 4,1 млн баррелей, а дистиллятов снизились на 0,6 млн баррелей. Импорт сырой нефти на отчётной неделе повысился на 664 тыс. баррелей в сутки до 8,2 млн баррелей ежедневных поставок. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,9 млн баррелей в день. Если отвлечься от риторики в защиту демократии, то блокировка нефтяного экспорта из Венесуэлы является одним из самых простых способов для США поддержать свой нефтяной сектор. К 9:00 мск Brent — $61,81 (+1,18%), WTI — $53,82 (+1,30%), золото — $1281,5 (+0,13%), медь — $5875,34 (+0,78%), никель — $11840 (+0,59%), палладий — $1281,5 (+0,06%), платина — $806,1 (+0,14%).

Индекс доллара снижался на 0,16% до 96,08 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,133 (+0,18%), GBP-USD — $1,314 (+0,55%), USD-JPY – 109,76 (+0,13%).

Внешний фон сложно назвать позитивным, хотя азиатские рынки растут, а нефть дорожает. Слабый отчёт Intel Corp. может радикально изменить ситуацию на американском рынке. Рост котировок нефти на событиях в Венесуэле — позитив для нефти, но сами события могут принести убытки российским корпорациям, включая «Роснефть». И, наконец, индекс МосБиржи не смог сходу взять исторический максимум, что повышает риски появления сильного сигнала на продажу. Из корпоративных событий пятницы можно выделить операционные результаты «ММК» и «Распадской».



