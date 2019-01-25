24 января министр энергетики Александр Новак сообщил о том, что правительство одобрило программу модернизации тепловых электростанций в России. По его словам, программа рассчитана на 10 лет (с 2022 по 2031 г.) и позволит модернизировать 41 ГВт мощностей, включая мощности на Дальнем Востоке и неценовых зонах. Общий объем инвестиций оценивается в 1,9 трлн руб. Первый отбор заявок на модернизацию 11 ГВт мощностей, которые будут введены в эксплуатацию в 2022–2024 гг., состоится в апреле–мае 2019 г. Одна из ключевых целей программы – 100%-я локализация производства оборудования. Как отмечает министр, модернизация на Дальнем Востоке предполагает обновление 2 ГВт мощностей на общую сумму 200 млрд руб.; подробности будут обозначены во время следующих заседаний. Согласно протоколу заседания правительства, нормативные документы, как ожидается, будут опубликованы до 3 февраля 2019 г.

Эта новость давно ожидалась инвесторами, и мы оцениваем ее как очень позитивную. Мы полагаем, что такое развитие событий позволит раскрыть стоимостной потенциал генерирующих компаний в долгосрочной перспективе, добавив устойчивости (а в случае некоторых компаний – приведя к росту) прибыли компаний в долгосрочной перспективе – как минимум до 2035 г. и далее. Программа также гарантирует, что на протяжении 15 лет любые дополнительные инвестиции генерирующих компаний будут иметь экономическое обоснование с гарантированным возвратом 14% в рублях после выплаты налогов, и все существующие мощности перестанут балансировать на грани безубыточности и перейдут в разряд рентабельных. На наш взгляд, главным бенефициаром программы модернизации является Интер РАО. По нашему мнению, новость позитивна и для РусГидро, включение которого в схему было подтверждено, что предполагает существенное изменение его текущей политики в отношении инвестиций (которая заключается в разрушающих стоимость вложениях) на похожих условиях, что и для других генерирующих компаний в России.