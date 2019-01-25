С точки зрения инвестиционной привлекательности Ленты операционные показатели отошли на второй план. Тем не менее слабые результаты за 4к18 вызывают удивление, включая существенное снижение темпов роста выручки до 6,6% г/г против 12,5% г/г в предыдущем квартале. В ключевом для компании сегменте розницы выручка повысилась на 11,3% г/г, тогда как выручка от оптовых операций сократилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является отражением операционных рисков и отсутствием интереса к данному сегменту со стороны поставщиков.

Прогнозируемое сокращение прироста сети в 2019 г. не является неожиданным, учитывая, что компания больше не рассматривает органическое развитие в качестве приоритета. Опубликованные результаты несут в себе умеренный негативный риск с точки зрения нашей модели, но в целом не меняют нашего взгляда на инвестиционную привлекательность Ленты.

Дальнейшие выводы мы сможем сделать после объявления прогнозов на 2019 г., ожидаемого 22 февраля. Отметим, что от плана обратного выкупа акций на общую сумму 11,6 млрд руб. компания не отказывается. Исходя из нашей оценки прогнозной цены акций Ленты на 12-месячном горизонте (5 долл.), соответствующей полной доходности в 45%, в отношении акций компании мы подтверждаем рекомендацию Покупать.