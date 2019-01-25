Европейская валюта зметно ослабла по итогам вчерашних торгов, в соответствии с нашими ожиданиями. Поводом для снижения евро стала очередная публикация слабых индексов PMI в Европе (50.5 пунктов по производственному PMI в январе по сравнению с ожидавшимися 51.4).

Дополнительным факторов ослабления европейской валюты стали заявления главы ЕЦБ Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ. Драги, наконец, отметил, что риски для европейской экономики смещены в строну дальнейшего замедления. Ранее риторика ЕЦБ была более оптимистичной. Регулятор исходил из временного характера замедления.

Финансовые рынки более не ожидают ни одного повышения ставки ЕЦБ в 2019 году. Мы все еще видим возможность декабрьского повышения ставки, так как в Европе активно растут заработные платы, что может вывести инфляцию ближе к целевым отметкам ЕЦБ. На предстоящей неделе ключевыми событиями для рынка будут переговоры Китая и США по торговым вопросам, а также заседание ФРС, на котором регулятор вряд ли даст новые сигналы рынку. В этом контексте на рынках может сохраниться повышенный аппетит к риску.