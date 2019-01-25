Polyus Gold вчера представила операционные результаты за 4К18. Поквартальное снижение производства связано с сезонным замедлением добычи на россыпных месторождениях. Тем не менее, Polyus Gold превзошла свой годовой ориентир и произвела 2 436 тыс. унций золота, что на 13 % выше г/г. Объемы добытой и переработанной руды сильно выросли в годовом сопоставлении после выхода на полную мощность Наталкинского ГОКа. Результаты ГОКа в квартальном сопоставлении оказались слабее (-38%) из-за аварии, которая привела к снижению производства и коэффициента извлечения. В 2019 г. Polyus рассмотрит опции по дальнейшему расширению производственных мощностей на Наталкинском ГОКе выше изначально установленного уровня за счет проведения работ по устранению узких мест. Мы подтверждаем наш осторожный взгляд на данный актив, так как ни среднее содержание металла в руде, ни коэффициент извлечения пока не демонстрируют признаков позитивной динамики. Обновлены оценки ресурсной базы Сухого Лога в соответствии со стандартами JORC. Согласно обновленным данным, ресурсная база составляет 962 млн т и содержит 63 млн унции золота, что на 9% превосходит предыдущие оценки. Компания сейчас находится в стадии предварительного технико-экономического исследования, которое, как ожидается, завершится в 2020 г. Выручка компании в 2018 г. выросла на 7% г/г до $2 876 млн. Компания сохраняет вполне приемлемую позицию по чистому долгу – $3 086 млн.
Polyus Gold: компания выполнила производственную цель, однако Наталка вызывает опасения
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