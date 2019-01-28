Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом на фоне временного прекращения самого длительного шатдауна в истории США.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,85%, закрывшись на отметке 2664,76 пункта, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,75%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,29%. Индекс развивающихся рынков MSCI поднялся на 1,4%, показав самый большой двухнедельный рост. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта — до 2,75%.

25 января Дональд Трамп подписал законопроект, который предполагает выделение бюджетных средств для продолжения работы правительства до 15 февраля.

Помимо позитивной новости о прекращении шатдауна, длившегося 35 дней, на текущей неделе инвесторы будут надеяться на позитивные результаты очередного раунда переговоров по торговле между двумя крупнейшими экономиками, которые должны состояться 30-31 января в Вашингтоне. В свою очередь без внимания не останется набирающий обороты сезон отчетов компаний, в рамках которого во вторник свои результаты представит Apple и в среду Microsoft.

Стоит напомнить, что до тех пор, пока индекс широкого рынка S&P 500 находится выше уровня 2600 пунктов, он сохраняет потенциал продолжения движения в район 2800.

В пятницу цены на эталонный сорт Brent выросли на 0,54%, закрывшись на отметке $61,50. Поддержку ценам на "черное золото" оказывает политический кризис в Венесуэле, несмотря на вышедшие в «медвежьем» ключе данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым на прошлой неделе количество нефтяных буровых в США выросло на 10 единиц.

Угроза введения санкций против энергетического сектора Боливарианской республики со стороны США и возможное снижение добычи из-за волнений в стране может привести к дальнейшему спекулятивному росту цены фьючерсных контрактов на Brent и WTI.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,62%, закрывшись на отметке 2498,23 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2480 и 2455 пунктов, основное сопротивление расположено на 2502 пунктов.

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находятся на отметках 118000 и 116400 пунктов. Основное сопротивление 120000 п.

В последний день прошедшей торговой недели российская валюта потеряла 0,34%, закрывшись на уровне 66 по отношению к американскому доллару.

Благодаря позитивной конъюнктуре, сложившейся в последнее время на внешних и сырьевых площадках, рубль в среднесрочной перспективе имел все шансы на укрепление до 65 за одну американскую единицу. Однако анонсированное решение Банка России приступить с 1 февраля к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, затормозило его укрепление.

В текущей ситуации основная поддержка в паре рубль-доллар снова расположена на отметке 65,90. При её повторном прохождении рубль вновь получит шанс на укрепление до 65,40 и 65,20, в противном случае российская валюта нацелится на тестирование отметки 66,50.