В минувшую пятницу Росстат представил макростатистику за 2018 г. Рост оборота розничной торговли за декабрь составил всего 2,3% г/г, что ниже консенсус-прогноза (3,0% г/г) и очень близко к нашей осторожной оценке (2,2% г/г). По сути, абстрагировавшись от аномального роста на 3% г/г в ноябре прошлого года, с сентября 2018 г. рост оборота розничной торговли лишь немного превышал 2,0% г/г и был ниже 2,6% г/г по итогам 2018 г.

Мы ожидаем, что в 2019 г. по ряду причин потребительский тренд по-прежнему будет слабым. Во-первых, ускорение инфляции негативно отразится на росте потребления в краткосрочной перспективе: мы ожидаем, что инфляция ускорится до 5,6-5,7% г/г к марту-апрелю, в результате, рост оборота розничной торговли может составить примерно 1,0% г/г в 1К19. Во-вторых, рост зарплат замедлился в конце 2018 г., цифра номинального роста за декабрь в 6,9% г/г оказалась особенно слабой, а безработица составила 4,8% в конце 2018 г. Оба факта не сулят слишком оптимистичных перспектив. Наконец, рост розничного кредитования стабилизировался на уровне 22% г/г в последние три месяца; в свете повышения ставки и с учетом использования ЦБ макропруденциальных мер, его рост в дальнейшем замедлится. Сочетание более высокой инфляции, замедления роста зарплат и замедления роста розничного кредитования приведут к росту потребления всего на 1,5% г/г в этом году.

Один из главных сюрпризов статистики оказался связан с динамикой строительства, оценка роста которого была сильно повышена Росстатом и теперь составляет 5,3% г/г в 2018 г. против спада на 1,2% г/г в 2017 г. Учитывая данный факт, Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 2,0% г/г в 2018 г., однако мы сомневаемся в том, что в реальности наблюдалась столь сильная цифра роста российской экономики.